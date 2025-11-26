فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتل ۲۶ ساله با سرعت عمل ماموران کلانتری ۲۶ رحمت و یگان امداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل زراعتیان گفت: در دوم آذرماه و در پی تماس از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در محله پانصد دستگاه شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که پسری به دلیل اختلافات خانوادگی با پدر خود وارد بحث و مشاجره می‌شود و سپس با سلاح سرد پدر ۶۶ ساله خود را به قتل می‌رساند و سریعا متواری می‌شود.

فرمانده انتظامی شیراز تصریح کرد: ماموران انتظامی موفق شدند بلافاصله پس از وقوع قتل قاتل را در نزدیکی محل درگیری حین فرار شناسایی و وی را دستگیر کنند.

زراعتیان با اشاره به اینکه قاتل ۲۶ ساله برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، به شهروندان توصیه کرد: در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.

دستگیری فروشنده سکه های تقلبی

فرمانده انتظامی خرامه از دستگیری فروشنده سکه های تقلبی توسط ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان خبر داد.

محمد رضایی تصریح کرد: ماموران انتظامی خرامه با اقدامات فنی کامل مطلع شدندفردی قصد فروش تعدادی سکه تقلبی را به یکی از واحدهای صنفی طلافروشی در خرامه دارد که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او در ادامه افزود: ماموران انتظامی با دقت نظر و پیگیری های مستمر، موفق به شناسایی و دستگیری فردی که قصد فروش سکه های تقلبی را داشت، شدند و وی را برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی منتقل کردند.

رضایی با بیان اینکه متهم به جرم خود مبنی بر فروش ۱۰ سکه جعلی اعتراف کرد، ادامه داد: پرونده در این رابطه تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

منبع: پلیس فارس