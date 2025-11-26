سخنگوی دولت گفت: سهیمه تاکسی‌های اینترنتی در مصوبه دولت برای سه‌نرخی شدن بنزین، پیش‌بینی شده است، اما تصمیم‌گیری برای شیوه اجرایی آن در کارگروهی که مشخص شده، انجام و به مردم اعلام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به جزئیات تصمیم دولت برای سه‌نرخی شدن بنزین، اظهار کرد: هدف مصوبه دولت، نظم‌بخشی به مصرف سوخت است. ظرفیت تولید بنزین در ایران ۱۱۰ میلیون لیتر است و میزان مصرف به‌صورت میانگین در روز‌های عادی ۱۳۳ میلیون لیتر است.

وی یادآور شد: در ایام نوروز از ۱۶۰ میلیون لیتر مصرف بنزین عبور کردیم و در ایام جنگ ۱۲ روزه از عدد ۱۹۷ میلیون لیتر هم عبور کردیم. اگر فاصله تولید داخل و مصرف را حساب کنیم، همه آن حجمی است که باید برایش ارز واردات بنزین تامین شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت شعار عدالت‌محوری و معیشت مردم را دنبال می‌کند، ادامه داد: مقرر شد همه آنچه از افزایش نرخ سوم بنزین حاصل می‌شود مستقیماً برای معیشت مردم و موضوعاتی از جنس کالابرگ در نظر گرفته شود.

مهاجرانی با تاکید بر اینکه ۴۳ درصد از سوخت‌گیری‌های اخیر با کارت جایگاه‌ها انجام شده است، گفت: پیش‌بینی این است که حجم بالایی از این میزان، صرف قاچاق می‌شود. دولت در راستای بهبود معیشت، دارو و درمان مردم این موضوع را باید مدیریت کند و به مصوبه اخیر رسیده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی، اظهار کرد: کارگروهی در همین مصوبه پیش‌بینی شده تا درباره همه این موضوعات تصمیم‌گیری کند. موضوع تاکسی‌های اینترنتی پیش‌بینی شده و اساساً همه موضوعاتی که به شغل مردم بازمی‌گردد در این مصوبه دیده شده، اما در زمینه شیوه اجرایی، در این کارگروه تصمیم‌گیری می‌شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تعریف «خودرو‌های نوشماره»، گفت: خودرو‌هایی که از قبل وجود داشتند کارت سوخت دارند. اگر کسی خودرویی می‌خرد که از قبل شماره شده است طبیعتاً کارت سوخت دارد و در این مورد مشکلی وجود ندارد. اما خودرویی که تازه تولید و شماره می‌شود شامل این موضوع نمی‌شود. 

وی یادآور شد: با توجه به وضعیت معیشت مردم و رقمی که باید به کالا‌های اساسی و کالابرگ و دارو و درمان اختصاص داد، این جمع‌بندی انجام گرفت و شیوه اجرا هم در آن کارگروه مشخص می‌شود و به اطلاع مردم می‌رسد.

تبادل نظر
