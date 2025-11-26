باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اعلام کرد که بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۵ آذرماه، ۹.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو تأمین کرده است از این مبلغ، ۷ میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار به کالا‌های اساسی و کشاورزی و ۱ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار به دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.

او در خصوص تأمین ارز کالا‌های اساسی و کشاورزی به تفکیک گفت: برای ذرت ۲ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۱ میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار، انواع روغن خام نباتی ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار، کنجاله سویاد ۹۲۱ میلیون دلار جو ۶۷۰ میلیون دلار. برنج ۶۲۰ میلیون دلار، گندم ۴۳۶ میلیون دلار، گوشت قرمز ۴۱۶ میلیون دلار تخصص ثبت شده است.

بالسینی همچنین به تأمین ارز برای واردات ماده اولیه غذا، شیرخشک و مکمل اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در مجموع ۶۰۶ میلیون دلار ارز برای این موارد تأمین کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است.

او افزود: در این مدت، ۳۷ میلیون دلار برای واردات شیرخشک تأمین ارز شده که نشان‌دهنده رشد ۶۸ درصدی نسبت به سال گذشته است.