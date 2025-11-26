باشگاه خبرنگاران جوان - محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا، در آستانه برگزاری نخستین نمایشگاه صنعت برق و انرژیهای تجدید پذیر در کرمان با اشاره به اینکه تاکنون ۲۷۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه تجدید پذیر در کرمان ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: جنوب شرق کشور به لحاظ وجود صنایع بزرگ و مسئولیتهایی که براساس قانون برعهده صنایع نهاده شده است، ظرفیتهای فراوانی برای ایجاد و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر دارد.
وی با اشاره به اولویتهای در نظر گرفته شده برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در بخش صنعت کشور عنوان کرد: در کنار مسئولیتهای قانونی صنایع بزرگ، احداث نیروگاهها و ایجاد شهرکهای خورشیدی جزو اولویتهای ساتبا به شمار میرود.
رییس ساتبا به پتانسیلهایی که برای احداث نیروگاه خورشیدی در سقف سولهها وجود دارد پرداخت و اظهار کرد: تاکنون ۴۰۰۰ هکتار سقف سوله قابل احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی شده است.
طرزطلب، اولویت دوم را زمینهای موجود در شهرکهای صنعتی عنوان و بیان کرد: در این خصوص نیز ۵۰۰۰ هکتار زمین مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی شده است.
وی، ایجاد نواحی خورشیدی با توسعه شهرکهای صنعتی موجود را اولویت سوم برشمرد و خاطرنشان کرد: ایجاد شهرکهای تخصصی انرژی خورشیدی با تامین زیر ساخت اتصال به شبکه، اولویت چهارم ساتبا برای توسعه نیروگاههای خورشیدی به شمار میرود.
معاون وزیر نیرو اضافه کرد: این سازمان از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بومی سازی زنجیره ارزش خورشیدی که براساس نقشه راه این صنعت تدوین شده است، حمایت میکند.
نخستین رویداد تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر و صنعت برق از ۱۱ تا ۱۴ آذر در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی (جنوب شرق) کرمان برگزار خواهد شد و ساتبا با دو کارگاه با موضوع ارائه مدلهای سرمایه گذاری و بررسی زمینههای توسعه نیروگاههای انشعابی از طریق پلتفرمهای اینترنتی، در آن حضور خواهد شد.
این رویداد همچنین با همکاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ساتکا)، برگزار خواهد شد؛ در این نمایشگاه بیش از ۴۰ شرکت فعال در زمینه انرژیهای نو و صنعت برق گرد هم آمدهاند تا تازهترین تجهیزات، فناوریها و دستاوردهای خود را ارائه کنند.
منبع: ساتبا