باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در نشست خبری گفت: چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی، از دهم تا شانزدهم آذرماه در سالن همایش های امامزاده سیدعلی (ع) قم برگزار میشود.
او افزود:شرکتکنندگان در سه رشته «معارف قرآن کریم»، «معارف نهجالبلاغه» و «معارف صحیفه سجادیه» به رقابت خواهند پرداخت. در مجموع ۶۷ نفر از خواهران و برادران در این بخش حضور دارند که شامل ۲۴ نفر در رشته معارف قرآن کریم، ۲۴ نفر در رشته نهجالبلاغه و ۱۹ نفر در رشته صحیفه سجادیه است. همچنین در بخش بینالملل، ۳۳ نفر از طلاب و دانشجویان غیرایرانی جامعهالمصطفی العالمیه شرکت خواهند کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم افزود: از ویژگیهای این دوره، برگزاری مسابقه ویژه دانشآموزان و دانشجویان در بخش معارفی و نیز مسابقه بزرگ کتابخوانی برای عموم مردم با اهدای جوایز ارزنده است.
او همچنین برگزاری ۶۰ محفل انس با قرآن کریم در سطح استان قم، محفل ویژه در حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران را از دیگر برنامههای جانبی این دوره برشمرد.
حجتالاسلام اسکندری در پایان خاطرنشان کرد: پخش زنده مسابقات از شبکه قرآن و معارف، شبکههای ملی و بینالمللی و راهاندازی استودیو معارفی در آستان مقدس امامزاده سیدعلی (ع) با حضور کارشناسان برجسته، نشاندهنده اهمیت رسانهای این رویداد و تلاش برای گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه است .