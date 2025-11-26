باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت لهستان پس از تلاشهای مشکوک به خرابکاری در خط آهن به اوکراین، در حال بررسی ایجاد «مناطق ویژه» در اطراف زیرساختهای ضروری مانند راهآهن و سایتهای انرژی با استقرار پهپادها است.
وُیچِک بالچون، وزیر داراییهای دولتی لهستان گفت که پهپادهای مورد تأیید دولت، فعالیتهای زمینی اطراف زیرساختهای حیاتی را ردیابی کرده و در صورت نیاز، هواپیماهای بدون سرنشین متخاصم را رهگیری میکنند.
وی در مصاحبهای که روز چهارشنبه توسط فایننشال تایمز منتشر شد، گفت: «اگر فناوری پهپاد داریم، اکنون باید از این فناوری برای محافظت از زیرساختهای حیاتی خود استفاده کنیم.» وی افزود که حادثه اخیر راهآهن «تأثیر زیادی بر تصمیمات امنیتی» که باید اتخاذ شوند، دارد.
هفته گذشته، دونالد توسک، نخست وزیر لهستان روسیه را به خاطر دو تلاش مشکوک برای خرابکاری در خط آهنی که پایتخت لهستان را به شهر شرقی لوبلین و به اوکراین متصل میکرد، متهم کرد. در مجموع سه اوکراینی که به کار برای روسیه متهم شده بودند، به دلیل تلاش برای خرابکاری دستگیر شدهاند.
مسکو این اتهامات را رد کرده و دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفته است که "روس هراسی در لهستان در حال گسترش است".
وزیر لهستان همچنین گفته است که استقرار چنین پهپادهایی در گذشته ممکن است به جلوگیری از خرابکاری اخیر کمک کرده باشد و افزود که "واکنش بعدی پلیس و سرویس مخفی کاملاً درست بوده است".
منبع: آناتولی