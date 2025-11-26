دولت لهستان در حال بررسی ایجاد «مناطق ویژه» در اطراف زیرساخت‌های ضروری مانند راه‌آهن و سایت‌های انرژی با استقرار پهپاد‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت لهستان پس از تلاش‌های مشکوک به خرابکاری در خط آهن به اوکراین، در حال بررسی ایجاد «مناطق ویژه» در اطراف زیرساخت‌های ضروری مانند راه‌آهن و سایت‌های انرژی با استقرار پهپاد‌ها است.

وُیچِک بالچون، وزیر دارایی‌های دولتی لهستان گفت که پهپاد‌های مورد تأیید دولت، فعالیت‌های زمینی اطراف زیرساخت‌های حیاتی را ردیابی کرده و در صورت نیاز، هواپیما‌های بدون سرنشین متخاصم را رهگیری می‌کنند.

وی در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه توسط فایننشال تایمز منتشر شد، گفت: «اگر فناوری پهپاد داریم، اکنون باید از این فناوری برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتی خود استفاده کنیم.» وی افزود که حادثه اخیر راه‌آهن «تأثیر زیادی بر تصمیمات امنیتی» که باید اتخاذ شوند، دارد.

هفته گذشته، دونالد توسک، نخست وزیر لهستان روسیه را به خاطر دو تلاش مشکوک برای خرابکاری در خط آهنی که پایتخت لهستان را به شهر شرقی لوبلین و به اوکراین متصل می‌کرد، متهم کرد. در مجموع سه اوکراینی که به کار برای روسیه متهم شده بودند، به دلیل تلاش برای خرابکاری دستگیر شده‌اند.

مسکو این اتهامات را رد کرده و دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفته است که "روس هراسی در لهستان در حال گسترش است".

وزیر لهستان همچنین گفته است که استقرار چنین پهپاد‌هایی در گذشته ممکن است به جلوگیری از خرابکاری اخیر کمک کرده باشد و افزود که "واکنش بعدی پلیس و سرویس مخفی کاملاً درست بوده است".

منبع: آناتولی

برچسب ها: نظارت پهپادی ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
هشدار پزشکان بدون مرز: بیش از ۳۰۰ شهید در غزه پس از آتش‌بس
اختلال در عملیات پالایشگاه ریازان شرکت روس‌نفت پس از حمله پهپادی اوکراین
آماده‌باش گسترده ارتش رژیم صهیونیستی در مرز شمالی پس از ترور فرمانده حزب‌الله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
آخرین اخبار
ترکیه آماده است به عنوان ضامن صلح در غزه عمل کند
ترامپ خبرنگار نیویورک تایمز را «زشت» خواند
شمار قربانیان آتش‌سوزی مرگبار در هنگ‌کنگ به ۳۶ نفر رسید + فیلم
آمریکا معافیت‌های تعرفه‌ای برخی از کالا‌های صنعتی چین را تمدید کرد
سازمان ملل: بیش از ۱۰۰۰ سودانی در پی تشدید ناامنی در کردفان جنوبی آواره شدند
درخواست‌ها برای برکناری ویتکاف پس از افشای مکالمه جنجالی او با کرملین بالاگرفت
ارتش پس از انتخابات جنجالی، قدرت را در گینه بیسائو به دست گرفت
ناتو: روسیه حتی با توافق صلح همچنان یک تهدید بلندمدت باقی خواهد ماند
بلاروس پیشنهاد میزبانی مذاکرات صلح اوکراین را مطرح کرد
اعتصاب سراسری در بلژیک فعالیت مدارس، پرواز‌ها و حمل و نقل عمومی را مختل کرد
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق