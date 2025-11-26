\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0647\u0645\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0631\u0648\u062f \u00ab\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc \u0633\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0645\u06cc\u062f\u00bb \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0633\u06cc\u062c \u062f\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc(\u0631\u0647) \u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n