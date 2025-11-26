روسیه ضمن تاکید بر اینکه زمان گفت‌و‌گو‌های علنی درباره آتش‌بس اوکراین نرسیده، اعلام کرد که در صورت توافق از خواسته‌های اصلی خود دست نمی‌کشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه می‌گوید که مسکو آماده بحث علنی درباره طرح دولت ترامپ برای اوکراین نیست. 

این مقام روسی در یک کنفرانس خبری گفت که روابط مسکو و واشنگتن هنوز در «مراحل اولیه عادی‌سازی» است و «موفقیت کلی این روند تضمین شده نیست».

وی افزود: در حالی که دولت ترامپ در تلاش برای بهبود روابط با مسکو بوده، سلاح و اطلاعات نظامی همچنان در اختیار اوکراین قرار می‌گیرد.

ریابکوف همچنین تحریم‌های آمریکا علیه علیه «لوک اویل» و «روس‌نفت» دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را به عنوان اقدامات منفی ذکر کرد و گفت که روسیه در حال گفتگوی نزدیک با چین در مورد پایان دادن به جنگ است.

وی همچنین تاکید کرد که روسیه در هیچ توافقی از خواسته‌های کلیدی خود کوتاه نخواهد آمد.

پیش از این، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین گفته بود که دستیابی به توافق صلح «زودهنگام» است.

پس از تغییراتی در طرح اولیه ۲۸ ماده‌ای، مذاکرات این هفته در ژنو و سپس ابوظبی منجر به موافقت اوکراین با «ماهیت» توافق صلح به صورت کلی شد. زلنسکی گفت که پیش‌نویس جدید «رویکرد درستی» را نشان می‌دهد؛ اما نقاط اختلاف جدی با روسیه همچنان باقی است.

در راستای ادامه اقدامات برای پایان دادن به جنگ چهار ساله اوکراین، قرار است استیو ویتکاف، فرستاده رئیس جمهور آمریکا، هفته آینده به مسکو سفر کند، در حالی که دن دریسکول، وزیر ارتش آمریکا به اوکراین خواهد رفت.

آمریکا از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ درگیر «دیپلماسی رفت و برگشت» بین روسیه و اوکراین بوده است؛ اما تاکنون اقدامات این کشور نتایج معناداری نداشته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: آتش بس اوکراین ، طرح صلح ترامپ ، سرگئی ریابکوف
