دست پر دختران ورزشکار بام ایران در مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - کاظم خیری معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری گفت: تیم Ikososayikok کیوکوشین کاراته دختران استان در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی استان اصفهان حضور یافت و در میان رقابت‌های سطح بالا، موفقیتی چشمگیر را رقم زد.

وی افزود: این تیم که از ورزشکاران تلاشگر در رده‌های سنی مختلف از اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر استان تشکیل شده است، به سرمربیگری سنسی فاطمه آقابابایی توانست در مجموع ۱۸ مدال طلا، ۱۴ مدال نقره و ۲۹ مدال برنز کسب کند؛ نتیجه‌ای که حاصل تمرین، پشتکار و انسجام تیمی این دختران پرتلاش است.

خیری ادامه داد: تیم چهارمحال‌وبختیاری در پایان رقابت‌ها با اختلاف تنها دو مدال طلا نسبت به تیم اول، عنوان نایب‌قهرمانی کشور را از آنِ خود کرد؛ موفقیتی قابل تقدیر که نمایانگر توانمندی دختران ورزشکار این دیار است.

وی با اشاره به مسئولیت‌های ملی مربی تیم گفت: فاطمه آقابابایی، طی حکمی از سوی نماینده رسمی سازمان جهانی سوسای کیوکوشین ایران، به‌عنوان مسئول برگزاری رقابت‌های کشوری منصوب شد که این انتخاب نیز افتخاری ارزشمند برای استان محسوب می‌شود.

خیری بیان داشت: مرتضی رفیعی نیز به سمت بازرسی این سبک در کشور منصوب شد.

وی ادامه داد: کیوکوشین یکی از سبک‌های رزمی تمام‌تماس (Full Contact) در کاراته است که بر قدرت بدنی، استقامت، تمرینات سخت، شجاعت و احترام تأکید دارد. این سبک به‌دلیل شدت مبارزه، نظم بالای تمرینی و فلسفه اخلاقی خاص خود، یکی از پرطرفدارترین و معتبرترین سبک‌های کاراته در جهان محسوب می‌شود.