لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با اتفاقات جالبی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در شبی که گذشت با اتفاقات و حواشی مختلفی از برد پرگل چلسی مقابل بارسا تا کامبک یووه در نروژ همراه بود که مشروح آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حواشی ورزش ، حواشی فوتبال ، لیگ اروپا
خبرهای مرتبط
تاج در واکنش به حواشی تیم‌ملی: اگر حمایت می‌خواهیم باید انتقادات را بپذیریم
از افشای اختلاف ژاوی و لاپورتا تا خبر بد برای استقلال + فیلم
درویش:
استقلالی‌ها خواهان حضورم به عنوان مدیرعامل بودند/ دوست نداشتم به من «پرز» بگویند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
خبر خوش برای رونالدو!
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
تکاپوی استقلالی‌ها برای جبران شکست سنگین برابر الوصل
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
الهلال عربستان ۴ - ۰ الشرطه عراق/ شاگردان اینزاگی صعود را قطعی کردند
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
آخرین اخبار
از برد پرگل چلسی مقابل بارسا تا کامبک یووه در نروژ + فیلم
تساوی تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل لبنان
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
برنامه رقابت نمایندگان کاراته ایران در قهرمانی جهان ۲۰۲۵
داور دربی بعد از پایان هفته یازدهم اعلام می‌شود/ ما اهل لابی گری و رایزنی نیستیم
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
اسبقیان: روادید تیم ملی فوتبال از سوی وزارت خارجه دنبال می‌شود/ موضوع ژیمناستیک حقوقی است
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
فجر وزنه‌برداری؛ میزبانی بین‌المللی به ایران بازگشت
آیا نیمار به پایان فوتبالش رسیده است؟
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری شد
بسته شدن ۳ پنجره نقل‌وانتقالاتی تیم لیگ برتری با اعلام فیفا
فرانک پرتوآذر:باید به تبادل تجربیات و ارتقا سطح ورزشکاران توجه داشت
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛ اللهه منصوریان:معتقدم جوانتر‌ها باید بیایند در انتخابات شرکت کنند
۲ دیدار حساس برای تیم‌های ملی ایران
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
خبر خوش برای رونالدو!
مربی لوپز کوبایی برنده یک عمر دستاورد کمیته بین‌المللی المپیک شد
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
ووشو نقطه اتکای کاروان ورزش در ریاض بود/ شهربانو منصوریان با مصدومیت مدال برنز گرفت
تکاپوی استقلالی‌ها برای جبران شکست سنگین برابر الوصل
الهلال عربستان ۴ - ۰ الشرطه عراق/ شاگردان اینزاگی صعود را قطعی کردند
اولین برد اروپایی مورینیو با عقاب‌ها/ غیبت اوسیمن برای گالاتاسرای گران تمام شد
سرمربی الحسین: مساوی مقابل سپاهان عادلانه‌تر بود/کارمان برای صعود سخت‌تر شد
آمار AFC از دیدار سپاهان مقابل الحسین اردن/ نسخه بی‌رحم تیم نویدکیا
آریا یوسفی بهترین بازیکن دیدار سپاهان - الحسین شد
سپاهان و شانس صعود به عنوان تیم اول؛ محرم طلایی‌پوشان را احیا کرد