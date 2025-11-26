باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی‌ - سرهنگ حسین آزادی نژاد فرمانده ناحیه مقاومت منتظر قائم با اشاره به اینکه امروز در هر زمینه‌ای بسیج حلال مشکلات کشور است گفت: انقلاب اسلامی با گذشت چهار دهه در حال رشد و پویایی و در مسیر خود روز به روز پیشرفت می‌کند.

سرهنگ آزادی نژاد افزود: اکنون ایران اسلامی به برکت خون شهدا و حضور نیرو‌های بسیجی در همه عرصه‌ها در اوج قدرت است و با اقتدار در برابر دشمنان ایستاده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون حضور مردم همواره دشمنان را شکست داده است افزود: حضور مردم همیشه توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده تا به اهداف شوم خود نرسند.

محمد رضا بابایی استاندار یزد در این رزمایش با بیان اینکه بسیجیان همیشه در همه عرصه ها پیشرو هستند، گفت: بسیجیان چون مخلص و با بصیرت هستند و همیشه در همه عرصه پیشرو و پیش قراول هستند.

وی اذعان داشت: بسیج تمامی مناسبت ها را می شناسد و برای آنها برنامه دارد این خواسته و مطالبه رهبری است، که در همه زمینه ها فعال و موثر باشیم.

بابایی ادامه داد: بسیج همواره به عنوان یک نیروی پیشتاز در عرصه‌های مهم وجود داشته و در تمام ماموریت‌ها موفق عمل کرده است.