نمایشگاه بزرگ کتاب با حضور ۲٠ ناشر ملی و با ۳٠٠٠ عنوان در خوی افتتاح شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - بمناسبت هفته کتاب و هفته بسیج نمایشگاه بزرگ کتاب، با حضور ۲٠ ناشر معتبر ملی و ۳٠٠٠ عنوان کتاب در رشته های مختلف در پاساژ آنا آتا شهرستان خوی با حضور حجت الاسلام قاسم خانی امام جمعه و جمعی از مسئولین شهرستانی افتتاح شد.

حجت الاسلام قاسم خانی امام جمعه خوی در این مراسم گفت: خداوند متعال در اولین آیاتی که به پیامبر اکرم نازل فرمود: آیه « اقرا» بود یعنی به پیامبر دستور داد که بخوان.

وی افزود: در دیگر آیات الهی و روایات ائمه اطهار (ع) بر مطالعه و کتاب خوانی سفارش های زیادی شده است.

قاسم خانی گفت: امروز در عرصه مطالعه و کتابخوانی مقام معظم رهبری رتبه اول کشور می باشد و مردم، علی الخصوص جوانان باید به تبعیت از دستورات الهی و سفارشات ائمه اطهار ع و مقام معظم رهبری، به کتابخوانی همت والایی داشته باشند تا روز بروز رقم مطالعه کشور بالا رفته و به حد مطلوب برسد.

امام جمعه خوی گفت: از علل متعدد پایین بودن درصد مطالعه یکی گران بودن کتاب و دیگری فضای مجازی و اینترنت است که امیدواریم مسئولین ذیربط با حل مشکلات مربوطه قیمت کتاب ارزانتر شود و مردم هم باید بدانند استفاده از فضای مجازی و اینترنت هیچوقت نمی تواند جای مطالعه از کتاب را بگیرد.

علی مقدم سرپرست ارشاد اسلامی خوی نیز در این مراسم با تشکر از حضور امام جمعه و مسئولین شهرستانی گفت: با توجه به رسالت نهادهای فرهنگی در بحث عمل به منویات مقام معظم رهبری در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، اداره ارشاد اسلامی از اول سال جاری این سومین نمایشگاه کتاب است که در سطح شهرستان برگزار نموده است.

وی افزود: در این نمایشگاه، ۳٠٠٠ عنوان کتاب و با حضور ۲٠ ناشر معتبر ملی در ۳ دوره ۱٠ روزه در معرض نمایش و فروش قرار می گیرد.

مقدم گفت: جهت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، کتاب های موجود در نمایشگاه با ۵٠ درصد تخفیف در اختیار مردم فرهنگ دوست، اهل مطالعه و بسیجیان همیشه در صحنه، قرارداده می‌شود و تخفیف ویژه ای هم برای دانش آموزان اختصاص یافته است که هزینه ایاب و ذهاب آنها توسط نمایشگاه پرداخت خواهد شد.

لازم به ذکر است: در جریان داوری برنامه ملی انتخاب شهرهای کتاب‌محور کشور، شهر خوی به عنوان شهر مشتاق کتاب ایران و به همت بهنام کریم بیگلو کارشناس فرهنگی ارشاد اسلامی خوی در اوایل سال ۱۴۰۴ معرفی شد.