معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز اعلام کرد که در جلسه کارگروه ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ۳۷ پرونده مربوط به شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی استان بررسی و تعیین تکلیف شد.

افضلی گفت: این پرونده‌ها مربوط به قراردادهای مختلف شرکت‌ها در عرصه‌های تخصصی شهرک‌های صنعتی بود که پس از بررسی کارشناسی و ارائه گزارش‌های اجرایی، درباره آن‌ها تصمیم‌گیری نهایی انجام شد.

معاون استاندار البرز ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم اقتصاد استان، رفع موانع پیشِ روی سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی است و برگزاری منظم جلسات این کارگروه کمک می‌کند روند فعالیت واحدهای تولیدی سرعت بگیرد و مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان حل‌وفصل شود.

او گفت: پیگیری و پایش مستمر وضعیت واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی سبب می‌شود ظرفیت‌های اقتصادی استان به‌طور کامل فعال شده و زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شود.