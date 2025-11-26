معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: ۳۷ پرونده مربوط به شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی استان بررسی و تعیین تکلیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز اعلام کرد که در جلسه کارگروه ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ۳۷ پرونده مربوط به شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی استان بررسی و تعیین تکلیف شد.

افضلی گفت: این پرونده‌ها مربوط به قراردادهای مختلف شرکت‌ها در عرصه‌های تخصصی شهرک‌های صنعتی بود که پس از بررسی کارشناسی و ارائه گزارش‌های اجرایی، درباره آن‌ها تصمیم‌گیری نهایی انجام شد.

معاون استاندار البرز ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم اقتصاد استان، رفع موانع پیشِ روی سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی است و برگزاری منظم جلسات این کارگروه کمک می‌کند روند فعالیت واحدهای تولیدی سرعت بگیرد و مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان حل‌وفصل شود.

او گفت: پیگیری و پایش مستمر وضعیت واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی سبب می‌شود ظرفیت‌های اقتصادی استان به‌طور کامل فعال شده و زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شود.

برچسب ها: تعیین تکلیف ، صنایع کوچک
خبرهای مرتبط
گلایه نایب رییس شورا از کُندی اجرای پروژه میدان توحید
محل بنیاد البرزشناسی از بلاتکلیفی درآمد
تعیین تکلیف پرونده تعاونی روستایی با ۷۰۰ عضو در اشتهارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلاینده ها تا فردا در البرز ادامه دارد
۳۷ پرونده مربوط به صنایع کوچک استان البرز تعیین‌تکلیف شد
آخرین اخبار
۳۷ پرونده مربوط به صنایع کوچک استان البرز تعیین‌تکلیف شد
آلاینده ها تا فردا در البرز ادامه دارد