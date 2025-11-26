باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آتش‌سوزی مرگبار در مجتمع مسکونی چند طبقه هنگ کنگ + فیلم

آتش‌سوزی گسترده چند برج مسکونی در هنگ کنگ ۱۲ کشته برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته مقامات هنگ‌کنگ، آتش‌سوزی گسترده  در چند برج یک مجتمع مسکونی، ۱۲ کشته و ۱۶ زخمی بر جای گذاشته است.

مطالب مرتبط
آتش‌سوزی مرگبار در مجتمع مسکونی چند طبقه هنگ کنگ + فیلم
young journalists club

مهار آتش جنگل الیت + فیلم

آتش‌سوزی مرگبار در مجتمع مسکونی چند طبقه هنگ کنگ + فیلم
young journalists club

بیمارستانی در اسپانیا میان شعله‌های آتش + فیلم

آتش‌سوزی مرگبار در مجتمع مسکونی چند طبقه هنگ کنگ + فیلم
young journalists club

برای اطفا حریق جنگل الیت بالگردهای هلال احمر چند ساعت پرواز کرد؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم
۴۲۹۹

سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
اسرائیل اینترنشنال؛ از تریبون رسمی موساد تا سناریوی مظلوم‌نمایی و فرار از حقیقت! + فیلم
۹۷۹

اسرائیل اینترنشنال؛ از تریبون رسمی موساد تا سناریوی مظلوم‌نمایی و فرار از حقیقت! + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
برای اطفا حریق جنگل الیت بالگردهای هلال احمر چند ساعت پرواز کرد؟ + فیلم
۶۱۹

برای اطفا حریق جنگل الیت بالگردهای هلال احمر چند ساعت پرواز کرد؟ + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
خطاب تند نماینده پارلمان انگلیس: تسلیحات ما ابزار جنایت اسرائیل است؛ فوراً متوقف شود! + فیلم
۶۱۵

خطاب تند نماینده پارلمان انگلیس: تسلیحات ما ابزار جنایت اسرائیل است؛ فوراً متوقف شود! + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
آتش‌سوزی مرگبار در مجتمع مسکونی چند طبقه هنگ کنگ + فیلم
۴۸۷

آتش‌سوزی مرگبار در مجتمع مسکونی چند طبقه هنگ کنگ + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.