وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه کشور‌های غربی باید به علت تامین سلاح‌های شیمیایی برای رژیم صدام پاسخگو باشند؛ گفت: پیگیر حقوق قربانیان سلاح‌های شیمیایی هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی در حاشیه کنفرانس سالانه دولت‌های عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی گفت: هنوز کشور‌هایی در غرب هستند که مدعی انجام تحقیقات در زمینه هستند که شرکت‌ها و افراد آنها در این ماجرا و در تامین مواد شیمیایی برای رژیم صدام دست داشته‌اند و آنان مدعی‌اند که همچنان مشغول تحقیق‌اند، اما ما هنوز از نتایج این تحقیقات مطلع نشده‌ایم. در بعضی جا‌ها نیز محاکماتی انجام شده است، اما از نظر ما این اقدامات کامل نیست. این موضوع در دستور کار ما قرار دارد تا مسئولان این اقدامات مورد مواخذه قرار گیرند و غرامت به قربانیان این سلاح‌ها، هم در ایران و هم در عراق، پرداخت شود.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه موضوع دیگری که همواره پیگیری می‌کنیم، بحث تحریم‌های ظالمانه‌ای است که آمریکا به‌صورت یک‌جانبه برقرار کرده است، توضیح داد: این تحریم‌ها علاوه بر آسیب‌هایی که برای مردم ایران داشته، یکی از آسیب‌ها هم به مصدومان شیمیایی بوده و آنان را از دسترسی به دارو‌های مورد نیاز محروم کرده است. البته ما اینکار را به شیوه‌های مختلف انجام می‌دهیم، اما این مسئله نمی‌تواند توجیه‌کننده ممنوعیت‌هایی باشد که آمریکا در این جهت ایجاد کرده است و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی حتما باید به این موضوع ورود کند.

عراقچی ادامه داد: موضوع بعدی، جنگ اخیر و حملاتی است که به تاسیسات هسته‌ای و برخی تاسیسات شیمیایی ما صورت گرفت؛ منظورم صنایع شیمیایی است، صنایعی که در امر صلح‌آمیز، استفاده‌های صنعتی و صلح‌آمیز برای شیمیایی دست داشتند. تاسیسات هسته‌ای ما نیز برای استفاده صلح‌آمیز بود. این حملات، خطر اشاعه مواد شیمیایی و رادیواکتیو را به‌دنبال دارد که تهدیدی هم برای جان انسان‌ها و محیط زیست است که ممکن است به مرز‌های ایران هم محدود نباشد، وقتی که منتشر شود.

وی گفت: من در سخنان خود به این موضوعات اشاره کردم و در گفت‌و‌گو با مدیرکل نیز جزئیات بیشتری را اشاره کردم. ایشان نیز توضیحاتی درباره آخرین اقدامات انجام‌شده در این زمینه ارائه داد. جناب آقای حسین‌پور، نماینده محترم سردشت در مجلس شورای اسلامی، نیز در این سفر ما را همراهی کردند. ایشان به هر حال نماینده قربانیان این حادثه محسوب می‌شوند و حضورشان بسیار موثر، تأثیرگذار و مفید بود.

وزیر امور خارجه بامداد سه‌شنبه برای شرکت در سی‌امین نشست دولت‌های عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی وارد لاهه هلند شد. عراقچی ضمن شرکت در این اجلاس بین‌المللی، مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران راجع به موضوعات دستور کار این رویداد را در قالب یک سخنرانی تبیین خواهد کرد. وی همچنین با وزیر امور خارجه هلند دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد. این کنفرانس با عنوان «دولت‌های عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی» (CSP) که هر ساله در لاهه، هلند برگزار می‌شود، یکی از ستون‌های اصلی معماری حقوقی جهانی منع تسلیحات شیمیایی است.

منبع: ایرنا

