باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پارلمان اروپا روز چهارشنبه از اتحادیه اروپا خواست تا حداقل سن برای دسترسی کودکان به رسانه‌های اجتماعی را تعیین کند تا با افزایش مشکلات سلامت روان در میان نوجوانان ناشی از قرار گرفتن بیش از حد در معرض این رسانه‌ها مقابله کند.

این درخواست که الزام‌آور نیست، در حالی مطرح می‌شود که استرالیا آماده است تا اولین ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی در جهان را برای کودکان زیر ۱۶ سال اعمال کند و دانمارک و مالزی نیز قصد دارند این ممنوعیت‌ها را اعمال کنند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه پیش از این خواستار وضع مقرراتی از سوی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال شده بود، اگرچه کاملاً مشخص نیست که اتحادیه اروپا چگونه این کار را انجام خواهد داد، زیرا اعمال محدودیت سنی بر عهده اعضای اتحادیه اروپا است.

قطعنامه پارلمان که با ۴۸۳ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۸۶ رأی ممتنع تصویب شد، خواستار ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به پلتفرم‌های آنلاین، سایت‌های اشتراک‌گذاری ویدئو و همراهان هوش مصنوعی بدون رضایت والدین در سراسر اتحادیه اروپا و ممنوعیت کامل برای افراد زیر ۱۳ سال شد.

کریستل شالدموز، نماینده دانمارکی و حامی این قطعنامه روز سه‌شنبه در جلسه‌ای در پارلمان گفت: «ما در میانه یک آزمایش هستیم، آزمایشی که در آن غول‌های فناوری آمریکایی و چینی تقریباً بدون نظارت، ساعت‌ها در روز به توجه کودکان و نوجوانان ما دسترسی نامحدود دارند.»

شالدموز گفت که کسانی که پشت این آزمایش هستند شامل ایلان ماسک، رئیس ایکس و مارک زاکربرگ، رئیس متا و حزب کمونیست چین و «نمایندگان فناوری آنها در تیک‌تاک» هستند. تأثیرات رسانه‌های اجتماعی بر سلامت و ایمنی کودکان به یک نگرانی جهانی رو به رشد تبدیل شده است، به طوری که شرکت‌هایی از جمله تیک تاک، اسنپ چت، گوگل (GOOGL.O) و متا پلتفرمز (META.O) - اپراتور فیس‌بوک، اینستاگرام و واتس‌اپ - به دلیل نقششان در دامن زدن به بحران سلامت روان، با دعاوی حقوقی در ایالات متحده رو‌به‌رو هستند.

شالدموس گفت: "با این گزارش، بالاخره خط قرمز را مشخص می‌کنیم. ما به وضوح به پلتفرم‌ها می‌گوییم که 'خدمات شما برای کودکان طراحی نشده است و آزمایش در اینجا به پایان می‌رسد'. "

منبع: رویترز