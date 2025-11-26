باشگاه خبرنگاران جوان - ملی پوشان جوان کشورمان با نظارت کادر فنی تیم‌های ملی از ماه‌ها پیش برای شرکت در این مسابقات آمادگی‌های لازم را کسب کرده‌اند و اکنون با عزمی راسخ برای کسب افتخاری دیگر عازم دبی می‌شوند.

کاروان ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان به سرپرستی دکتر مریم کاظمی پور و با نام "فرزندان ایران، سفیران پیروزی" و با شعار "ایمان، ایستادگی، اقتدار" با ۱۹۴ ورزشکار (۱۲۱ پسر و ۷۴ دختر) در یازده رشته ورزشی شرکت می‌کند.

پارامچ اندازی، پاراتیراندازی با کمان، پارادو و میدانی، پارابدمینتون، بوچیا، گلبال، پاراوزنه برداری، پاراشنا، پاراتنیس روی میز، پاراتکواندو و بسکتبال با ویلچر سه در سه رشته‌های اعزامی ایران در این دور از مسابقات هستند که به غیر از رشته پاراشنا در تمامی ده رشته دیگر ورزشکاران دختر نیز حضور دارند.

جمهوری اسلامی ایران در طی چهار دوره حضور خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان که از سال ۲۰۰۹ آغاز شده به ترتیب موفق به کسب جایگاه دوم در بازی‌های توکیو ۲۰۰۹، مالزی ۲۰۱۳، دبی ۲۰۱۷ و نیز جایگاه نخست در بازی‌های بحرین ۲۰۲۱ شده است و از این چهار رویداد ۱۴۴ مدال طلا، ۱۳۹ مدال نقره و ۱۰۷ مدال برنز بدست آورده است.

معرفی کاروان ایران اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی:

پارابدمینتون

ورزشکاران: عارفه زهرا اسدی پور، محمدرضا دارابی، ابوالفضل جنابی، فاطمه زهرا بابایی

کادر فنی: مصطفی پهلوان، مهدیه هرمان مربی

سرپرست: مصطفی پهلوان

پاراتکواندو

ورزشکاران: ابوالفضل ایمانی، شهرام صحرا پیما، امیرحسین علیزاده، امیرمحمد حقیقت شناس، امیر جودی، محمد جواد حسینیان، زهرا سلطانی، روزا ابراهیمی، نرگس جوادی، مریم عبداله پور، زهرا رحیمی، رومینا چمسورکی، مهراوه دومهری، سحر قنبری

کادر فنی بخش پسران: علی کریمی صابر سرمربی، مهدی پوررهنما مربی

کادر فنی بخش دختران: زهرا حسینی سرمربی، مهری شعبانی مربی

سرپرست: هادی ساعی

بوچیا

ورزشکاران: میلاد محمدی، امیرمهدی هنرمند، ابوالفضل داوودی، هلیا حاجی آبادی، سارا علیزاده یادگار، زهرا محمدی، نازنین رقیه ملاعلیپور، امیررضا زمهریرلو، سجاد منصور، شهروز حیدری

کادر فنی: وحید نیک فرجام سرمربی، وحید کلهر و اکرم سبکرو مربی

اپراتور رمپ: مهدی محمدی، رقیه محمدی

پرستار: محمد کوه کن، کلثوم بافضل، حیدر مهدی زاده

سرپرست: سید مسعود طباطباییان

پاراوزنه برداری پسران

ورزشکاران: سیدامیرعلی رشیدی مهر، علیرضا سهرابی، ابوالفضل میرزائی، محمد کریم نیا، امیرحسین زارع بهرام آبادی، محمد جواد نصیری مقدم، رضا حسینوند، حسن محمدحسینپور جلودار، سیدمحمدحسن فقیهی، مانی سعیدی، امیرعلی اسحاق نیا، رضا عنایت الهی، امیرعباس شریفی

کادر فنی: غلامحسین چلتوک کار سرمربی، محمدرضا امینی مربی

ماسور: ترحم اسمعیل پور

سرپرست: بابک محمدی

پاراوزنه برداری دختران

ورزشکاران: زهرا پولادی حرفی، مهدیه احسانی، الناز متقی، مهدیه محمدی، سمانه صادقی حصار، عطیه سادات حسینی، فاطمه ایمانی، نیایش سلیمی

کادر فنی: معصومه سادات بابایی سرمربی، صائبه عباس زاده مربی

سرپرست: مژگان نصیری زاهد

بسکتبال با ویلچر پسران

ورزشکاران: محمد طا‌ها یارمحمدی، فواد مظفری افخم، ابوالفضل جلائی، امیر مهدی یوسفی

کادر فنی: غلامرضا نامی

بسکتبال با ویلچر دختران

ورزشکاران: زهرا نصری، رقیه صالحی، فاطمه مولایی، رقیه امیری

کادر فنی: آذر همایونپور مربی

سرپرست: محمود ایراندوست

پاراتیراندازی با کمان

ورزشکاران: نیکا ملک پور، یسنا مصباح

کادر فنی: زهرا نعمتی سرمربی

سرپرست: محمد صالح پالیزبان

پاراتنیس روی میز دختران

ورزشکاران: نرجس سلطانی محمدی، فاطمه اشتری، یاسمن احسان خواه، زهرا نمازی، حنانه نجاتی

کادر فنی: الناز دبیری مربی

پاراتنیس روی میز پسران

ورزشکاران: ارشام رمضانی، محمد طا‌ها خسروی، سیدعلیرضا طباطبایی، علی راستی، امیرعلی احمدی، علی سامخانیان، بنیامین وحیدی، امیرهمایون چوگانیان

کادر فنی: پیمان نوروزی

سرپرست: مجید نظامی

گلبال پسران

ورزشکاران: علی ریگی، سید علیرضا رسولی، طا‌ها کرامتی، سید محمد علی موسوی، احمد رضا قاسمی، مهدی غفوری

کادر فنی: محمود یوسفیان سرمربی، صاحب یوسفی مربی

سرپرست: محمدرضا مظلومی

گلبال دختران

ورزشکاران: راحله بخشی، زهرا السادات موسوی، صبا دهقانی، پریا دهقانی، فهیمه دلداده، مهتاب زندیه

کادر فنی: مژگان کربی سرمربی، مرجان حکم الهی مربی

سرپرست: بهاره آبستان

پارادوومیدانی دختران

ورزشکاران: ستایش مالمیر، نازنین عامری، بهار بهبهانی، نرگس کریمی، مهلا زارعان، نازنین زهرا خسروی، زهرا ایمانی، هلیا مهرنو، هانیه حق نظری، فاطمه رستمی، آتنا سفید دشتی، مبینا بربری، آیشن قنبری، هنگامه سپهری، رقیه پور عیدی، ریحانه ایرانمنش، ریحانه میرزائی، هستی شکوری، فاطمه بازیار، سیده مهرانه طباطبائی، زینب سبیانی، سیده نیایش رضوی

کادر فنی: لیلا صفری، زهرا علیزاده، شیما تیغ افکند، محبوبه محمدی، سیما موتاب وطنی، الهام کاویانی، زینب پاکار، آرام معمر

دونده همراه: غزاله عشقی، سها سالاری

سرپرست: منیر سبحان پرست

پارادوومیدانی پسران

ورزشکاران: پرهام دهقانی، احسان محمدی نژاد، ابوالفضل جعفری، مهدی دلپاک، حیدرعلی حیدری، هیوا راعی، امیرحسام بهرامی، محمد طا‌ها محمدی، حسن جاویدی، امیرحسین ملک زاده، محمد جان محمدلو، مجتبی حشمتی، علی غفاری، پرهام جعفری، محمد پارساسهرابی، محمد رضا شوقی، سینا عبیاوی، علی عامری، یاسر زمانی، حسین ادیب، امیر عباس عباسی، امیر محمد منصوری، ابوالفضل خسروی، امیر علی حسن بیگی، امیر حسین سهرابیان، علیرضا میرزائی، حسین سرحدی، حسین سعیدی فر، سید امید طالب پور، ایلیا طهماسبی، محمد زبرجد، رضا نیک سیرت، آرمین صالحی، محمدصالح نجف پور، جواد نیازمند، صدرا حسن پور

کادر فنی: عابدین مرادی، مهدی هاشم زاده، ابراهیم مومنی، محمرضا صحراگرد، ستار جایروند، سید جواد موسوی، محمد الوان پور، سهراب اسدی، هاشم حاصلی، مهدی رسالت زاده

دونده همراه: ابوالفضل صفایی، سعید سلیمی نیا، مهدی سیاری

مدیر فنی: بهمن رضائی فرعی

سرپرست: علی اصغر هادیزاده

پارامچ اندازی دختران

ورزشکاران: فاطمه حزبیان، ریحانه روستائی، یاسمین عمادی، نرگس عیوضی، نگین علی آبادی، زهرا عباسی، مهلا هودانلو، شیمادادخواه، رقیه آقابابایی، نازنین قریشی نژاد، ویدا جبار زاده، زهرا شیری، کوثر قرائی

کادر فنی: ماهرخ السادات احمدپناه، حمیرا شاهیان یار، مریم عبدالوند مربی

سرپرست: رقیه اله کرمی

پارامچ اندازی پسران

ورزشکاران: ابوالفضل حسین پور، عارف صاحبدل، امیرحسین قاسم نژاد، محمد کریمی، میثم امینی، هیمن مرادی، حیدر جعفرزاده، امیرعباس کارگران، محمد حسین ابراهیم زاده، ابوالفضل خدادوست، امیرعلی رسا، محمد مهدی البوغبیش، محمد هادی، محمد عبدالهی، سید یحیی رسولی، علیرضا گوهری، علی نزهتی، امیرسالار تقوی

کادر فنی: حسن قربان، میثم گلی، مهدی عبدالوند مربی

سرپرست: امیرماندگارفرد

پاراشنا

ورزشکاران: ابوالفضل مرادی، سید امیر سبحان جمشیدی، امیر علی گل محمد زاده، محمد طا‌ها باقری، سید عرفان جعفری پاکدل، ابوالفضل حیدری، امیر محمد فرخنده زاد، علی هنرور، سپهر هوشمندی، محمد علی کاظمی میرکی، علی حسن زاده، امیررضا بهرامی، سپهر صیفی، رضا دهقان، علیرضا نصر اصفهانی، سید آرشاویر حسینی، علی مطلبی، ابوالفضل ظریف پور، سپنتا نویدی، امیرحسین علیزاده، ابوالفضل ملک اولادی، طا‌ها عزیزی

کادر فنی: مهدی اکبرنژاد و محمد حسن قدیمی سرمربی، بیژن پیریایی، احمد نخعی، ا حمد رستاد، احمد ملک پور، علیرضا کمیجانی مربی

سرپرست: علی رغبتی

منبع: روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک