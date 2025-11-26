در پی انفجار یک انبار اسلحه در شمال غربی سوریه، دست‌کم ۵ نفر کشته شدند و تیم‌های امداد همچنان در حال جست‌وجوی قربانیان زیر آوار هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که در یک انفجار در انبار اسلحه‌ای در استان «ادلب» سوریه، دست کم ۵ نفر کشته و ۹ نفر زخمی شدند.

تلویزیون دولتی اخباریه سوریه به نقل از یک مقام رسمی اعلام کرد که قربانیان هنوز زیر آوار هستند و تیم‌های امداد و نجات به عملیات بازیابی ادامه می‌دهند. 

گفته می‌شود این انفجار در شهر «کفر تخاریم» رخ داده است اما علت آن هنوز مشخص نیست. 

در طول سال گذشته، حدود دوازده انبار اسلحه در سوریه منفجر شد. دلیل این انفجار‌ها معمولاً به دلیل ذخیره‌سازی نامناسب گزارش شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: ادلب سوریه ، انفجار ، انبار اسلحه
