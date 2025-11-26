رئیس سازمان غذا و دارو امروز در رشت با تشریح وضعیت تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک بر ضرورت مدیریت استراتژیک تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) در نشست مشترک با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: وضعیت تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک در کشور تحت تأثیر مشکلات اقتصادی و مالی است.

او با بیان اینکه در آذر ماه، مجموع مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده، افزود: از این مبلغ، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان صرف خرید دارو و تجهیزات شده، اما بخش عمده مطالبات هنوز پرداخت نشده و مطالبات بیمه سلامت و دانشگاه‌ها نیز معوق مانده است و ادامه این شرایط می‌تواند به کمبود‌های احتمالی در آینده منجر شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه مصرف سرانه داروی کشور زیر ۵۰ دلار است، تصریح کرد: این در حالی است که این رقم در منطقه حدود ۲۰۰ دلار، در آمریکا ۱۷۰۰ دلار و در اروپا نزدیک ۵۰۰ دلار است و این موضوع نشان می‌دهد مصرف دارویی کشور پایین است، اما در برخی گروه‌ها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها مصرف بسیار بالا است و ایران جزء کشور‌های با مصرف بالای این گروه دارویی در جهان است.

دکتر پیرصالحی درباره دارو‌های گروه اکسس هم گفت: دارو‌های عمومی و حیاتی یا همان گروه اکسس باید حدود ۶۰ درصد از مصرف دارویی کشور را شامل شوند، اما در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد است و این موضوع باعث افزایش مقاومت میکروبی و تهدید سلامت عمومی می‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و فرهنگ‌سازی مصرف منطقی دارو است.

کمبود شیر خشک، دیالیز و دارو‌های ریالی برای بیماران خاص همچنان وجود دارد

به گفته او، در استان‌های شمالی (گیلان و مازندران) کمبود شیر خشک، دیالیز و دارو‌های ریالی برای بیماران خاص همچنان وجود دارد و با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای تأمین این اقلام، ادامه شرایط بحرانی نیازمند مدیریت هماهنگ، همکاری بین استان‌ها و استفاده از ذخایر استراتژیک کشور است و همچنین با وجود پایان جنگ ۱۲ روزه، شرایط اقتصادی و مالی کشور همچنان ناپایدار است و نیازمند مدیریت مشترک و راهبردی است.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به وضعیت داروخانه‌ها و بازار دارو پرداخت و افزود: افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها و فروش دارو‌های بدون نسخه، کنترل این بازار را دشوار کرده است.

مدیریت هوشمند کمبود‌های دارویی کشور را کاهش می‌دهد

دکتر پیرصالحی با بیان اینکه آیین‌نامه‌های جدید در حال تدوین است تا مشکلات رفع شده و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود، تصریح کرد: ذخایر استراتژیک دارویی کشور از سال گذشته حدود یک میلیارد دلار برآورد شده که بخشی از آن برای پرداخت بدهی‌های دانشگاه‌ها و شرکت‌های دارویی اختصاص یافته است.

او همچنین درباره فرآیند خرید دارو و تجهیزات پزشکی گفت: به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و محدودیت‌های فرآیندی، سازمان غذا و دارو مجبور به خرید حدود هزار قلم دارو و تجهیزات شده است که بیشتر آنها تحویل گرفته شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: در نهایت، نیاز کشور به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین دارو و تجهیزات برآورد شده و تلاش‌ها برای تأمین نقدینگی از طریق اوراق، پرداخت‌های دانشگاه‌ها و مشارکت بخش خصوصی ادامه دارد تا این نیاز‌ها برآورده و از بحران‌های احتمالی جلوگیری شود.

دکتر پیرصالحی با اذعان به اینکه تنها با مدیریت هوشمند، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین استان‌ها می‌توان کمبود‌ها و سوءاستفاده‌ها را کاهش داد و وضعیت دارویی کشور را پایدار نگه داشت، تصریح کرد: نیاز است همه ذینفعان، از دولت تا دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، دست در دست هم دهند تا امنیت دارویی و سلامت مردم تضمین شود.

منبع: گیل‌وب‌دا