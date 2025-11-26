باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا اعلام کرد کرد که کمپین فشار واشنگتن بر ونزوئلا به جای تلاشهای ضد مواد مخدر، بر اساس منافع نفتی است. پترو در مصاحبهای با سیانان استدلال کرد که ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا در سیاست ایالات متحده نقش محوری دارند.
او گفت: «(نفت) در قلب موضوع است» و افزود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده «به دموکراتیزاسیون ونزوئلا فکر نمیکند، چه برسد به قاچاق مواد مخدر.»
این اتهامات در بحبوحه افزایش فعالیتهای نظامی ایالات متحده در کارائیب و اقیانوس آرام مطرح شد. رهبر کلمبیا از زمان بازگشت رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید در ژانویه با ترامپ اختلاف نظر داشته است.
به گزارش سیانان، پترو اقدامات ایالات متحده را با امپریالیسم مقایسه کرد و ایالات متحده را به تلاش برای تحمیل اراده خود به همسایگان متهم کرد.
رئیس جمهور کلمبیا اخیراً با اقدامات متعددی از سوی ایالات متحده، از جمله لغو ویزای او در ماه سپتامبر و تحریمهای وزارت خزانهداری در ماه اکتبر، که او را به ایفای «نقش در تجارت غیرقانونی جهانی مواد مخدر» متهم کرد، مواجه شده است. پترو، که عضو جنبش چریکی M-۱۹ بود که در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ فعال بود، این ادعاها را رد کرده است.
او گفت که «مشکل نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا فقدان دموکراسی است»، اما اشاره کرد که هیچ تحقیق کلمبیایی شواهدی مبنی بر ارتباط مادورو با قاچاق مواد مخدر پیدا نکرده است.
پترو به سیانان گفت که دولت او کوکائین بیشتری نسبت به هر دولت دیگری در تاریخ کشف کرده است و استدلال کرد که گسترش کشت به مراتب از افزایش توقیفها پیشی گرفته است.
پترو همچنین ادعاهایی مبنی بر ارتباط مقامات کلمبیایی با مخالفان نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (فارک) - گروه چریکی که بیش از ۵۰ سال علیه دولت جنگید - را رد کرد.
ایالات متحده روز دوشنبه رسماً کارتل د لوس سولس (کارتل خورشید) مستقر در ونزوئلا را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی (FTO) معرفی کرد.
تنشها بین ایالات متحده و ونزوئلا از زمانی که ترامپ در ماه اوت دستور استقرار نظامی در کارائیب را برای حمله به کارتلهای مواد مخدر و متوقف کردن مسیرهای قاچاق مواد مخدر که به ادعای او با مادورو مرتبط هستند، صادر کرد، رو به افزایش بوده است. کاراکاس معتقد است که آنچه مورد نظر است تغییر حکومت است.
از اوایل سپتامبر، ارتش ایالات متحده ۲۱ حمله به کشتیهایی که ادعا میکرد پر از مواد مخدر هستند، انجام داده و ۸۳ نفر را کشته است. ترامپ اعلام کرده است که میتواند به اهداف ادعایی قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا حمله کند.
منبع: آناتولی