رئیس جمهور کلمبیا می‌گوید که کمپین فشار آمریکا با هدف دسترسی به ذخایر عظیم نفتی ونزوئلاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا اعلام کرد کرد که کمپین فشار واشنگتن بر ونزوئلا به جای تلاش‌های ضد مواد مخدر، بر اساس منافع نفتی است. پترو در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان استدلال کرد که ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا در سیاست ایالات متحده نقش محوری دارند.

او گفت: «(نفت) در قلب موضوع است» و افزود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده «به دموکراتیزاسیون ونزوئلا فکر نمی‌کند، چه برسد به قاچاق مواد مخدر.»

این اتهامات در بحبوحه افزایش فعالیت‌های نظامی ایالات متحده در کارائیب و اقیانوس آرام مطرح شد. رهبر کلمبیا از زمان بازگشت رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید در ژانویه با ترامپ اختلاف نظر داشته است.

به گزارش سی‌ان‌ان، پترو اقدامات ایالات متحده را با امپریالیسم مقایسه کرد و ایالات متحده را به تلاش برای تحمیل اراده خود به همسایگان متهم کرد.

رئیس جمهور کلمبیا اخیراً با اقدامات متعددی از سوی ایالات متحده، از جمله لغو ویزای او در ماه سپتامبر و تحریم‌های وزارت خزانه‌داری در ماه اکتبر، که او را به ایفای «نقش در تجارت غیرقانونی جهانی مواد مخدر» متهم کرد، مواجه شده است. پترو، که عضو جنبش چریکی M-۱۹ بود که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ فعال بود، این ادعا‌ها را رد کرده است.

او گفت که «مشکل نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا فقدان دموکراسی است»، اما اشاره کرد که هیچ تحقیق کلمبیایی شواهدی مبنی بر ارتباط مادورو با قاچاق مواد مخدر پیدا نکرده است.

پترو به سی‌ان‌ان گفت که دولت او کوکائین بیشتری نسبت به هر دولت دیگری در تاریخ کشف کرده است و استدلال کرد که گسترش کشت به مراتب از افزایش توقیف‌ها پیشی گرفته است.

پترو همچنین ادعا‌هایی مبنی بر ارتباط مقامات کلمبیایی با مخالفان نیرو‌های مسلح انقلابی کلمبیا (فارک) - گروه چریکی که بیش از ۵۰ سال علیه دولت جنگید - را رد کرد.

ایالات متحده روز دوشنبه رسماً کارتل د لوس سولس (کارتل خورشید) مستقر در ونزوئلا را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی (FTO) معرفی کرد.

تنش‌ها بین ایالات متحده و ونزوئلا از زمانی که ترامپ در ماه اوت دستور استقرار نظامی در کارائیب را برای حمله به کارتل‌های مواد مخدر و متوقف کردن مسیر‌های قاچاق مواد مخدر که به ادعای او با مادورو مرتبط هستند، صادر کرد، رو به افزایش بوده است. کاراکاس معتقد است که آنچه مورد نظر است تغییر حکومت است.

از اوایل سپتامبر، ارتش ایالات متحده ۲۱ حمله به کشتی‌هایی که ادعا می‌کرد پر از مواد مخدر هستند، انجام داده و ۸۳ نفر را کشته است. ترامپ اعلام کرده است که می‌تواند به اهداف ادعایی قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا حمله کند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، نیکلاس مادورو
خبرهای مرتبط
پاسخ تند ونزوئلا به اسرائیل: تو جنایتکار جنگی هستی
مادورو: آمریکا نمی‌تواند ونزوئلا را شکست دهد
اکسیوس: ترامپ قصد دارد مستقیماً با مادورو گفت‌و‌گو کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
آخرین اخبار
ترکیه آماده است به عنوان ضامن صلح در غزه عمل کند
ترامپ خبرنگار نیویورک تایمز را «زشت» خواند
شمار قربانیان آتش‌سوزی مرگبار در هنگ‌کنگ به ۳۶ نفر رسید + فیلم
آمریکا معافیت‌های تعرفه‌ای برخی از کالا‌های صنعتی چین را تمدید کرد
سازمان ملل: بیش از ۱۰۰۰ سودانی در پی تشدید ناامنی در کردفان جنوبی آواره شدند
درخواست‌ها برای برکناری ویتکاف پس از افشای مکالمه جنجالی او با کرملین بالاگرفت
ارتش پس از انتخابات جنجالی، قدرت را در گینه بیسائو به دست گرفت
ناتو: روسیه حتی با توافق صلح همچنان یک تهدید بلندمدت باقی خواهد ماند
بلاروس پیشنهاد میزبانی مذاکرات صلح اوکراین را مطرح کرد
اعتصاب سراسری در بلژیک فعالیت مدارس، پرواز‌ها و حمل و نقل عمومی را مختل کرد
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق