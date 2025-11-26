باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آتش‌سوزی عظیمی در شمال هنگ‌کنگ، چندین بلوک مسکونی مرتفع را در این منطقه درنوردید و منجر به کشته شدن دست کم ۱۴ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر شد.

در تصاویر منتشر شده دود سیاه غلیظی دیده می‌شود که از برج‌های ۳۲ طبقه بلند می‌شود.

گفته شده که علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست. در همین حال، مقامات آتش‌نشانی به دلیل گرمای شدید برای رسیدن به طبقات بالای برج‌ها تلاش می‌کنند و هشدار داده شده که پس از فرا رسیدن شب و تاریک شدن هوا، مهار شعله‌های آتش دشوارتر خواهد شد.

مجتمع مسکونی وانگ فوک کورت، جایی که آتش‌سوزی از آنجا آغاز شد، دارای ۲۰۰۰ آپارتمان مسکونی شامل هشت بلوک است. گفته شده آتش‌ ابتدا از یک بلوک شروه شرع شده و به دلیل وزش باد شدید، به سرعت به هفت بلوک گسترش پیدا کرده است.

اداره خدمات آتش‌نشانی اعلام کرده که هنوز آماری از تعداد افرادی که ممکن است در داخل ساختمان‌ها باشند، ندارد.

مدیر خدمات آتش‌نشانی گفت که یک آتش‌نشان در میان ۱۴ فرد کشته شده است و بیش از ۱۶ نفر نیز زخمی شده‌اند.

این بدترین آتش‌سوزی هنگ کنگ از سال ۱۹۹۶ است. در آن سال آتش‌سوزی گسترده در یک مرکز تجاری ۴۱ نفر را به کام مرگ کشید. بعدا مشخص شد که این آتش‌سوزی ناشی از جوشکاری در حین بازسازی داخلی بوده است.

منبع: رویترز