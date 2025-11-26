آتش‌سوزی عظیمی در چند برج ۳۲ طبقه در هنگ‌کنگ دست‌کم ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آتش‌سوزی عظیمی در شمال هنگ‌کنگ، چندین بلوک مسکونی مرتفع را در این منطقه درنوردید و منجر به کشته شدن دست کم ۱۴ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر شد. 

در تصاویر منتشر شده دود سیاه غلیظی دیده می‌شود که از برج‌های ۳۲ طبقه بلند می‌شود. 

گفته شده که علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست. در همین حال، مقامات آتش‌نشانی به دلیل گرمای شدید برای رسیدن به طبقات بالای برج‌ها تلاش می‌کنند و هشدار داده شده که پس از فرا رسیدن شب و تاریک شدن هوا، مهار شعله‌های آتش دشوارتر خواهد شد.

مجتمع مسکونی وانگ فوک کورت، جایی که آتش‌سوزی از آنجا آغاز شد، دارای ۲۰۰۰ آپارتمان مسکونی شامل هشت بلوک است. گفته شده آتش‌ ابتدا از یک بلوک شروه شرع شده و به دلیل وزش باد شدید، به سرعت به هفت بلوک گسترش پیدا کرده است.

 اداره خدمات آتش‌نشانی اعلام کرده که هنوز آماری از تعداد افرادی که ممکن است در داخل ساختمان‌ها باشند، ندارد.

مدیر خدمات آتش‌نشانی گفت که یک آتش‌نشان در میان ۱۴ فرد کشته شده است و بیش از ۱۶ نفر نیز زخمی شده‌اند.

این بدترین آتش‌سوزی هنگ کنگ از سال ۱۹۹۶ است. در آن سال آتش‌سوزی گسترده در یک مرکز تجاری ۴۱ نفر را به کام مرگ کشید. بعدا مشخص شد که این آتش‌سوزی ناشی از جوشکاری در حین بازسازی داخلی بوده است.

آتش‌سوزی گسترده

آتش‌سوزی در هنگ کنگ

برج‌های هنگ کنگ

منبع: رویترز

برچسب ها: هنگ کنگ ، آتش سوزی ، حوادث بین‌الملل
خبرهای مرتبط
انفجار مهیب در یک ایستگاه پلیس در کشمیر هند
آتش‌سوزی در محل برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی گفت‌و‌گو‌ها را متوقف کرد
اوکراین به نیروگاه برق مسکو حمله کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
۷ اکتبری که تمام نشده
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
آخرین اخبار
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
ترامپ در صورت نهایی شدن توافق صلح با پوتین و زلنسکی دیدار می‌کند
مادورو: آمریکا نمی‌تواند ونزوئلا را شکست دهد
ترامپ: به توافق در مورد اوکراین نزدیک می‌شویم
بیروت: لبنان با «جنگ فرسایشی» روبرو است
فرانسه آخرین مظنون سرقت ۱۰۲ میلیون دلاری جواهرات لوور را دستگیر کرد