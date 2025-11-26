خلبانان امدادگر تلاش زیادی برای مهار آتش جنگل‌های الیت انجام دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاپیتان علی بهلولی، مدیر بالگردهای اطفای حریق هلال احمر در برنامه تلویزیونی گفت: خلبانان امدادگر جمعیت هلال احمر ۵۳ ساعت برای خاموش کردن آتش سوزی جنگل الیت پرواز کردند.

