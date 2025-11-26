داوران هفته یازدهم فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:
جمعه ۷ آذرماه ۱۴۰۴
*پیکان تهران - ملوان بندرانزلی
داور: میثم حیدری کمکها: علیرضا ایلدروم، سجاد ایرانپور و کیوان علیمحمدی ناظر: رسول فروغی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: غلامرضا ادیبی
*شمسآذر قزوین- پرسپولیس
داور: احمد محمدی کمکها: علیرضا مرادی، مرتضی یوسف شهریاری و مهرداد خسروی ناظر: بابک داوری داور VAR: رضا مهدوی کمک: بهاره سیفی
*ذوبآهن اصفهان- خیبر خرمآباد
داور: وحید کاظمی کمکها: حمیدرضا افشون، رحیم حاجیپور و رسول اولیایی ناظر: حیدر شکور داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: محمدعلی صلاحی
*استقلال خوزستان- گلگهر سیرجان
داور: موعود بنیادیفرد کمکها: فرهاد مروجی، وحید سیفی و هادی علی نیافرد ناظر: حسین خانبان داور VAR: امیر ایار کمک: میثم عباسپور
شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴
*تراکتور تبریز - چادرملو اردکان
داور: وحید زمانی کمکها: دانیال باشنده، محمد عطایی و شهاب محمدی ناظر: رضا سخندان داور VAR: کوپال ناظمی کمک: امیرمحمد داودزاده
*آلومینیوم اراک- فجرسپاسی شیراز
داور: احسان اکبری کمکها: بهمن عبداللهی، امیررضا آشورماهانی و مسعود حقیقی ناظر: حسن ظهیری داور VAR: احمد محمدی کمک: حسین امیدی
یکشنبه ۹ آذرماه
* استقلال - فولاد خوزستان
داور: بیژن حیدری کمکها: فرهاد فرهادپور، مهدی سیفی و حامد سیری ناظر: محسن قهرمانی داور VAR: پیام حیدری کمک: علی احمدی
*مس رفسنجان - سپاهان
داور: امیر عرببراقی کمکها: عباس پورحیدری، حامد تازهپور و علی سام ناظر: رضا عبدوس داور VAR: حسین زمانی کمک: ایمان کهیش