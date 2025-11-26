باشگاه خبرنگاران جوان- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمدید قرارداد بیمه تکمیلی بازنسشتگان تأمین اجتماعی دچار مشکل شده است؛ به این واسطه مدیرعامل تأمین اجتماعی روز سهشنبه در جمع نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس حضور پیدا کرد، گفت: براساس توضیحات سالاری این سازمان خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان میداند و در این چارچوب از هزینههای خارج از قاعده پرهیز میکند.
شاهرخ رامین در ادامه بیان کرد: مبلغ پیشنهادی شرکت بیمهگر بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی نسبت به سال قبل رشد ۸۰ درصدی دارد؛ به این دلیل سازمان تأمین اجتماعی از عقد قرارداد جدید این حوزه خودداری میکند.
وی افزود: انتظارات بر این است که در چند روز اخیر یا شرکت دیگری برای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان انتخاب یا با شرکت قبلی میزان افزایش قیمت در قرارداد جدید توافق صورت گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: از آنجا که سالانه رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفههای درمانی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشود، افزایش ۸۰ درصدی خارج از انتظار و دور از توان پرداخت به نظر میرسد.
رامین همچنین ابراز امیدواری کرد که این مسأله هر چه روزتر حل و فصل شود و مردم بدانند که نمایندگان مجلس هم پیگیریهای لازم را انجام میدهد و دولت نیز در این ارتباط تلاشها و اقدامات لازم را در دستور کار دارد تا با بهصرفهترین مسیر انتظارات و نیازهای آنان تأمین شود.