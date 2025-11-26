باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - هواوی در آستانه عرضه گوشی جدید Mate X7 است؛ دستگاهی که قرار است از نظر فناوری و مشخصات، یکی از برترین گوشیهای تاشو بازار باشد.
این گوشی دارای بدنهای تاشو با ابعاد (۱۵۶.۸ × ۱۴۴.۲ × ۴.۵) میلیمتر در حالت کاملاً باز است و ۲۳۵ گرم وزن دارد. همچنین مطابق استانداردهای IP۵۸ / IP۵۹ در برابر آب و گردوغبار مقاوم شده است.
نمایشگر اصلی آن، یک صفحهنمایش انعطافپذیر Foldable LTPO OLEDبا اندازه ۸ اینچ و وضوح (۲۲۱۰ × ۲۴۱۶) پیکسل است. این صفحه نرخ نوسازی۱۲۰ هرتز و حداکثر روشنایی ۲۵۰۰ نیت دارد. نمایشگر بیرونی نیز از نوع LTPO OLED با اندازه ۶.۴۹ اینچ، وضوح (۱۰۸۰ × ۲۴۴۴) پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی حداکثر ۳۰۰۰ نیت است.
این دستگاه با سیستمعامل HarmonyOS ۶.۰، پردازنده Kirin ۹۰۳۰ Pro، حافظه RAM در نسخههای ۱۲ یا ۱۶ گیگابایتی و حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایتعرضه میشود.
دوربین اصلی گوشی سهگانه است و حسگرهای آن ۵۰ + ۵۰ + ۴۰ مگاپیکسل هستند؛ این مجموعه دارای فوکوس لیزری، حسگر عمق، لنز telephoto و لنز ultrawide است. دوربین سلفی آن نیز ۸ مگاپیکسلی است و توانایی ضبط ویدئوهای ۴K را دارد.
Mate X7 از دو اسلات سیمکارت، درگاه USB Type-C ۳.۱، حسگر اثرانگشت، فناوری NFC، و فرستنده Infrared برای کنترل وسایل الکترونیکی پشتیبانی میکند. همچنین به باتری۵۵۲۵ میلیآمپرساعتیمجهز شده که از شارژ سریع ۶۶ وات و شارژ بیسیم سریع ۵۵ وات پشتیبانی میکند.
منبع: gsmarena