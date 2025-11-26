هواوی یکی از بهترین گوشی‌های تاشو را عرضه خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - هواوی در آستانه عرضه گوشی جدید Mate X7 است؛ دستگاهی که قرار است از نظر فناوری و مشخصات، یکی از برترین گوشی‌های تاشو بازار باشد.

این گوشی دارای بدنه‌ای تاشو با ابعاد  (۱۵۶.۸ × ۱۴۴.۲ × ۴.۵)  میلی‌متر در حالت کاملاً باز است و ۲۳۵ گرم وزن دارد. همچنین مطابق استاندارد‌های IP۵۸ / IP۵۹ در برابر آب و گرد‌وغبار مقاوم شده است.

نمایشگر اصلی آن، یک صفحه‌نمایش انعطاف‌پذیر Foldable LTPO OLEDبا اندازه ۸ اینچ و وضوح  (۲۲۱۰ × ۲۴۱۶)  پیکسل است. این صفحه نرخ نوسازی۱۲۰ هرتز و حداکثر روشنایی ۲۵۰۰ نیت دارد. نمایشگر بیرونی نیز از نوع LTPO OLED با اندازه ۶.۴۹ اینچ، وضوح  (۱۰۸۰ × ۲۴۴۴)  پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی حداکثر ۳۰۰۰ نیت است.

این دستگاه با سیستم‌عامل HarmonyOS ۶.۰، پردازنده Kirin ۹۰۳۰ Pro، حافظه RAM در نسخه‌های ۱۲ یا ۱۶ گیگابایتی و حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایتعرضه می‌شود.

دوربین اصلی گوشی سه‌گانه است و حسگر‌های آن ۵۰ + ۵۰ + ۴۰ مگاپیکسل هستند؛ این مجموعه دارای فوکوس لیزری، حسگر عمق، لنز telephoto و لنز ultrawide است. دوربین سلفی آن نیز ۸ مگاپیکسلی است و توانایی ضبط ویدئو‌های ۴K را دارد.

Mate X7 از دو اسلات سیم‌کارت، درگاه USB Type-C ۳.۱، حسگر اثرانگشت، فناوری NFC، و فرستنده Infrared برای کنترل وسایل الکترونیکی پشتیبانی می‌کند. همچنین به باتری۵۵۲۵ میلی‌آمپرساعتیمجهز شده که از شارژ سریع ۶۶ وات و شارژ بی‌سیم سریع ۵۵ وات پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena

برچسب ها: هواوی ، هواوی چین ، گوشی جدید ، گوشی تاشو
خبرهای مرتبط
گوشی تاشوی بعدی سامسونگ نمایشگر شیشه‌ای خواهد داشت
آنر از گوشی با قابلیت‌های عکاسی عالی رونمایی کرد
تخمین دوام ۱۰ ساله برای گوشی تاشو ویوو
۱۰ ژانویه تاریخ رونمایی از گوشی تاشو Magic V
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
۷ اکتبری که تمام نشده
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
آخرین اخبار
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
ترامپ در صورت نهایی شدن توافق صلح با پوتین و زلنسکی دیدار می‌کند
مادورو: آمریکا نمی‌تواند ونزوئلا را شکست دهد
ترامپ: به توافق در مورد اوکراین نزدیک می‌شویم
بیروت: لبنان با «جنگ فرسایشی» روبرو است
فرانسه آخرین مظنون سرقت ۱۰۲ میلیون دلاری جواهرات لوور را دستگیر کرد