باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا رهایی گفت: اینکه آتشسوزی به طور عمد یا غیرعمد رخ داده است باید از سوی کارشناسان بررسی و اظهار نظر شود.
وی ادامه داد: اگر ۴۰ تا ۵۰ نیروی انسانی امشب به طور مستقیم برای مهار آتش فعالیت کنند، احتمال مهار آتش وجود دارد و در غیراینصورت ممکن است آتشسوزی تا فردا ادامه یابد.
وی بیان کرد: بالگرد برای مهار آتشسوزی درخواست شد، اما به دلیل تاریکی هوا، امشب امکان استفاده از بالگرد وجود ندارد و محل آبگیری و زمینهسازی فنی برای پرواز با روشن شدن هوا مهیا شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان گفت: شهروندان، دهیاران و مردم بومی هر گونه تردد مشکوک در جنگل ابر را با شماره تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش کنند، با توجه به زاویه تابش و سردی هوا، احتمال آتشسوزی بدون دخالت عامل انسانی دور از انتظار است.
وی تاکید کرد که نیروهای یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان در محل آتشسوزی مشغول مهار آتش هستند.
منبع ایرنا