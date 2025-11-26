مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان گفت: ۱۰ هکتار جنگل هیرکانی ابر در شمال شاهرود و محدوده مرز استان‌های سمنان و گلستان دچار آتش‌سوزی گسترده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا رهایی گفت: اینکه آتش‌سوزی به طور عمد یا غیرعمد رخ داده است باید از سوی کارشناسان بررسی و اظهار نظر شود.

وی ادامه داد: اگر ۴۰ تا ۵۰ نیروی انسانی امشب به طور مستقیم برای مهار آتش فعالیت کنند، احتمال مهار آتش وجود دارد و در غیراینصورت ممکن است آتش‌سوزی تا فردا ادامه یابد.

وی بیان کرد: بالگرد برای مهار آتش‌سوزی درخواست شد، اما به دلیل تاریکی هوا، امشب امکان استفاده از بالگرد وجود ندارد و محل آبگیری و زمینه‌سازی فنی برای پرواز با روشن شدن هوا مهیا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان گفت: شهروندان، دهیاران و مردم بومی هر گونه تردد مشکوک در جنگل ابر را با شماره تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش کنند، با توجه به زاویه تابش و سردی هوا، احتمال آتش‌سوزی بدون دخالت عامل انسانی دور از انتظار است.

وی تاکید کرد که نیروهای یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان در محل آتش‌سوزی مشغول مهار آتش هستند.

منبع ایرنا

برچسب ها: آتش سوزی جنگل‌ها ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد:
بالگرد‌ها در مسیر مهار آتش‌سوزی گسترده جنگل ابر شاهرود
نقش مردم محلی برای مراقبت از جنگل‌های شاهرود در مقابل آتش
مهار آتش‌سوزی جنگل ابر شاهرود پس از ۱۹ ساعت نبرد بی‌وقفه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جنگل ابر شاهرود در چنگال آتش
آخرین اخبار
جنگل ابر شاهرود در چنگال آتش