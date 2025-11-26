رئیس جمهور لبنان و وزیر امور خارجه مصر مذاکراتی را برای بررسی حملات مداوم اسرائیل در جنوب لبنان برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جوزف عون، رئیس جمهور لبنان و بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر روز چهارشنبه در بیروت مذاکراتی را برای بررسی طرح دولت لبنان برای کنترل تسلیحات و حملات مداوم اسرائیل در جنوب این کشور برگزار کردند.
عبدالعاطی پس از این مذاکرات گفت که سفرش به بیروت که عصر سهشنبه آغاز شد، نشان دهنده علاقه مصر به امنیت و ثبات لبنان است.
در بیانیه ریاست جمهوری لبنان آمده است که این دیپلمات ارشد بر اهمیت هماهنگی بین مصر و لبنان تأکید کرد و بر حمایت خود از ابتکار رئیس جمهور عون برای گسترش کنترل ارتش به تمام مواضع در جنوب لبنان تأکید کرد.
طبق توافق آتشبس اعلامشده در نوامبر ۲۰۲۴، قرار بود ارتش اسرائیل در ژانویه امسال از جنوب لبنان عقبنشینی کند، اما در عوض از تنها بخشی از آن عقبنشینی کرد و همچنان حضور نظامی خود را در پنج پاسگاه مرزی حفظ میکند.
عبدالعاطی گفت: «مصر از تصمیم دولت لبنان برای محدود کردن تمام سلاحها تحت کنترل دولت از جمله سلاحهای حزبالله حمایت میکند.»
در ۵ آگوست، دولت لبنان طرحی را بر اساس پیشنویس پیشنهادی ارائه شده توسط تام باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده برای قرار دادن تمام سلاحها تحت کنترل دولت تصویب کرد و به ارتش مأموریت داد تا این طرح را قبل از پایان سال ۲۰۲۵ اجرا کند.
وی گفت: «ما تلاشهای زیادی میکنیم تا لبنان را از هرگونه خطر یا تمایلات خصمانهای که امنیت و ایمنی آن را تهدید میکند، دور نگه داریم و این تلاشها متوقف نخواهد شد.» او خواستار «توقف فوری تجاوزات اسرائیل» و راهحلهای دیپلماتیک و سیاسی به جای رویکردهای نظامی شد.
عبدالعاطی گفت: «تمام منطقه در آستانه تشدید کامل تنش است و این به هیچ وجه به نفع هیچ طرفی نیست. ما از کانالهای خود - مستقیم یا غیرمستقیم - برای کمک به کاهش تنشها استفاده میکنیم.»
تنشها در جنوب لبنان هفتههاست که در حال افزایش است و ارتش اسرائیل حملات هوایی تقریباً روزانه خود را در داخل خاک لبنان تشدید کرده و ادعا میکند که اعضای حزبالله و زیرساختهای آن را هدف قرار میدهد.
روز یکشنبه، ارتش اسرائیل هیثم طباطبایی، فرمانده ارشد حزبالله را در حملهای در بیروت به شهادت رساند. به گفته وزارت بهداشت لبنان، از زمان آتشبس، حداقل ۳۳۱ نفر در اثر آتش اسرائیل شهید و ۹۴۵ نفر زخمی شدهاند.
منبع: آناتولی