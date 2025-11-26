باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان توانایی هوش مصنوعی را در تشخیص جوک‌هایی که به بازی با کلمات و ابهام متکی هستند، آزمایش کردند. معلوم می‌شود که اگرچه به نظر می‌رسد مدل‌های بزرگ زبانی تقریباً مانند انسان‌ها طنز را درک می‌کنند، اما هنوز قادر به تفکر خلاق یا درک عمیق معنا نیستند.

یک مطالعه جدید که در کنفرانس رویکرد‌های تجربی به پردازش زبان طبیعی ۲۰۲۵ ارائه شد، بررسی دقیقی از این جنبه‌های هوش مصنوعی ارائه می‌دهد.

پیش از این تصور می‌شد که هوش مصنوعی می‌تواند جوک‌ها را «درک» کند، اما نویسندگان این مطالعه خاطرنشان کردند که داده‌های مورد استفاده در آزمایش‌های قبلی به اندازه کافی دقیق نبوده‌اند. برای آزمایش این موضوع، محققان آزمایش‌های موجود را بهبود بخشیده و آزمایش‌های جدیدی طراحی کردند.

به عنوان مثال، از مدل‌ها خواسته شد تا بین بازی با کلمات معنادار و جملات منظم در مقابل عبارات بی‌معنی تمایز قائل شوند. هنگامی که کلمات کلیدی تغییر می‌کردند، دقت پاسخ‌ها به شدت کاهش می‌یافت و مدل‌ها اغلب گیج می‌شدند و جوک‌ها را به اشتباه طبقه‌بندی می‌کردند که نشان‌دهنده ضعف‌های آشکار آنها در درک زمینه و شباهت آوایی کلمات است.

محمد طاهر بیلوار، یکی از نویسندگان این مقاله از دانشگاه کاردیف، گفت: «وقتی مدل‌ها با بازی با کلمات ناآشنا مواجه می‌شوند، موفقیت آنها در تشخیص جوک‌ها از جملات معمولی می‌تواند به ۲۰ درصد کاهش یابد، که به طور قابل توجهی کمتر از ۵۰ درصدی است که با حدس تصادفی انتظار می‌رود.» «ما همچنین اعتماد بیش از حد مدل‌ها را در فرض اینکه یک متن واقعاً خنده‌دار است، آشکار کردیم و این موضوع زمانی آشکار شد که با بازی با کلمات ناآشنا مواجه شدند.»

منبع: روسیا الیوم