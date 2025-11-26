تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ امشب به مصاف هم رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه و از ساعت ۲۰:۳۰ با قضاوت کیم هی‌گون از کره جنوبی رو در روی هم قرار گرفتند.

ترکیب استقلال:

آنتونیتو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی، اسماعیل قلی زاده و سعید سحرخیزان

ترکیب الوصل:

خالد السنانی، یوسف المهری، سفیان بوفتینی، سیاکا سیدیبی، رناتو تابیا، هوگو نیتو، برایان بالاسیوس،سالم العزیزی، اداما دیالو و رناتو جونیور و نگسان کوادیو

گزارش بازی:

بازی راس ساعت ۲۰:۳۰ آغاز شد.

دقیقه ۲: شوت صالح حردانی با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۶: روی حرکت زیبای اسماعیل قلی زاده از سمت چپ و پاس او به سعید سحرخیزان این بازیکن موفق شد دروازه خالی الوصل را باز کند و گل اول استقلال شکل گرفت.

دقیقه ۱۰: یاسر آسانی در موقعیت خوب گلزنی برای استقلال قرار داشت که کمک داور آفساید او را اعلام کرد.

دقیقه ۱۶: منیر الحدادی وینگر تیم فوتبال استقلال از ناحیه همسترینگ پا احساس ناراحتی کرد و زمین بازی را ترک کرد.

دقیقه ۲۷: بازی آرام دنبال می‌شود و موقعیتی روی دروازه‌ها ایجاد نشده است.

