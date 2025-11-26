باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه و از ساعت ۲۰:۳۰ با قضاوت کیم هی‌گون از کره جنوبی رو در روی هم قرار گرفتند که در نهایت این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

ترکیب استقلال:

آنتونیتو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی، اسماعیل قلی زاده و سعید سحرخیزان

ترکیب الوصل:

خالد السنانی، یوسف المهری، سفیان بوفتینی، سیاکا سیدیبی، رناتو تابیا، هوگو نیتو، برایان بالاسیوس،سالم العزیزی، اداما دیالو و رناتو جونیور و نگسان کوادیو

گزارش بازی:

بازی راس ساعت ۲۰:۳۰ آغاز شد.

دقیقه ۲: شوت صالح حردانی با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۶: روی حرکت زیبای اسماعیل قلی زاده از سمت چپ و پاس او به سعید سحرخیزان این بازیکن موفق شد دروازه خالی الوصل را باز کند و گل اول استقلال شکل گرفت.

دقیقه ۱۰: یاسر آسانی در موقعیت خوب گلزنی برای استقلال قرار داشت که کمک داور آفساید او را اعلام کرد.

دقیقه ۱۶: منیر الحدادی وینگر تیم فوتبال استقلال از ناحیه همسترینگ پا احساس ناراحتی کرد و زمین بازی را ترک کرد.

دقیقه ۲۷: بازی آرام دنبال می‌شود و موقعیتی روی دروازه‌ها ایجاد نشده است.

دقیقه ۳۱: بازیکنان الوصل یک موقعیت خطرناک روی دروازه استقلال ایجاد کردند که با تکل به موقع آشورماتوف توپ راهی کرنر شد.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خاتمه یافت.

بازی در نیمه دوم از ساعت ۲۱:۳۹ آغاز شد.

دقیقه ۴۹: اولین حمله استقلال در نیمه دوم شکل گرفت که پاس زمینی یاسر آسانی را دروازه بان الوصل در اختیار گرفت.

دقیقه ۵۲: بازیکنان استقلال روی یک کار تیمی قصد باز کردن دروازه الوصل را داشتند، اما ضربه سحرخیزان شدت کافی را نداشت و دروازه بان الوصل توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۵۵: روی اشتباه رستم آشورماتوف، دیالو با جا گذاشتن آنتونیو آدان با دروازه خالی استقلال مواجه شد، اما تکل به موقع سامان فلاح مانع از ورود توپ به دروازه استقلال شد.

دقیقه ۶۲: روی کار تیمی بازیکنان الوصل و با پاس سرجینیو، هوگو موفق شد دروازه استقلال را باز کند تا حساب کار یک بر یک شود.

دقیقه ۶۹: شوت محکم یاسر آسانی را دروازه بان الوصل به سختی مهار کرد.

دقیقه ۸۲: روی حرکت سرجینیو الوصلی ها می‌توانستند به گل دوم دست یابند که ضربه این بازیکن به شکل خطرناکی از بالای دروازه آدان به بیرون رفت. این بازیکن در دقیقه ۸۵ و اینبار در بیرون از محوطه جریمه استقلال اقدام به شوت زنی کرد که باز هم توپ او به بیرون رفت و نتوانست برای الوصل گلزنی کند.

در نهایت این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.