باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - همایش شکوه و اقتدار بسیجیان خوی همزمان با سراسر کشور در مصلی بزرگ خوی برگزار شد. حجت الاسلام حجت قاسم خانی امام جمعه خوی در این مراسم بعد از تبریک پنجم آذر ماه روز بسیج به بسیجیان کشور گفت: معنویت، اطاعت از ولایت و ایثار بارزترین ویژگی بسیجیان است.

وی افزود: بسیج یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است که به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد و در عمر چهل و شش ساله خود چه دفاع مقدس و چه در عرصه های سازندگی و در بحران های طبیعی سیل، زلزله، کرونا و جنگ ۱۲ روزه خوش درخشید و ایثار و از خودگذشتگی را به اوج رسانید.

امام جمعه خوی در ادامه به مسئله اطاعت از ولایت اشاره کرد و گفت: در آغاز خلقت انسان همه ملائکه و فرشتگان بدستور خداوند به حضرت آدم سجده کردند بجز ابلیس که بخاطر نافرمانی از درگاه خداوند رانده شد. در دوران صدر اسلام وقتی مسلمانان، غدیر خم را از یاد بردند، بنی امیه و بنی عباس بر آنها غالب شدند و الان بیش از ۱۴٠٠ سال است که تاوان آن عدم اطاعت از ولایت الهی را پرداخت می کنند.

وی افزود: امروز پرچم اسلام در دست مقام معظم رهبری است و در سال های اخیر دیدیم که هر حکومتی که از ولی مسلمین فاصله گرفت توسط آمریکا و استکبار جهانی به ذلت کشیده شده است و سودان، سوریه نمونه بارز آن است.

قاسم خانی خطاب به جوانان و بسیجیان گفت: معنویت خودتان را نگهداشته و افزایش دهید چون دشمنان اسلام در طول تاریخ همیشه از راه به انحراف کشیدن جوانان به اسلام ضربه زده اند. مانند حکومت اسلامی ۵٠٠ ساله اندلس همان اسپانیای امروزی را با ترویج بی بند و باری و کشف حجاب در میان زنان و دختران به شکست کشاند.

وی اضافه کرد: دشمن امروز در صدد است تا جوانان ما را از معنویت و علم آموزی دور سازند تا در آینده از پیشرفت ایران اسلامی جلوگیری نمایند.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه دیدیم که علم سربازان و فرزندان این ملت، دشمنان ایران را به شکست و تسلیم شدن وادار نمود.

امام جمعه خوی در پایان سخنان خود خطاب به بسیجیان گفت: شما آینده سازان این کشور هستید تا می توانید درس بخوانید و با سلاح علم، معنویت و اطاعت از ولایت الهی، کشور را آباد کرده و به اوج عزت که همان رضایت خداوند است برسید.