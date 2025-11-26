رئیس سازمان اورژانس بابل از ثبت ۷۴۶ مأموریت مرتبط با تصادفات در آبان ماه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر ابوالقاسم لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل از انجام ۳۴۷۱ مأموریت توسط نیرو‌های اورژانس در آبان ماه امسال خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۳۵۳ مأموریت در مناطق شهری، ۲۱۰۵مأموریت در محور‌های جاده‌ای و ۱۳ مأموریت بین مراکز درمانی صورت گرفته است.

او با اشاره به انتقال بیماران و مصدومان، افزود: «در مجموع ۱۵۸۹ نفر به مراکز درمانی شهرستان بابل منتقل شدند که از این میان، ۵۵۳ماموریت شهری و ۱۰۳۶ماموریت جاده‌ای بوده است.»

لعلی درباره میانگین زمان رسیدن نیرو‌های اورژانس بر بالین بیماران، گفت: «در مأموریت‌های شهری این زمان به‌طور میانگین ۸ دقیقه و در مأموریت‌های جاده‌ای ۱۳ دقیقه بوده است.»

رئیس سازمان اورژانس بابل همچنین از ثبت ۷۴۶ مأموریت مرتبط با تصادفات در این ماه خبر داد و افزود: «۲۲۸ مورد از این مأموریت‌ها در مناطق شهری و ۵۱۸ مورد در محور‌های جاده‌ای انجام شده است.»

دکتر لعلی گفت: پس از مأموریت‌های تصادفی که بیشترین فراوانی را داشته‌اند، مأموریت‌های قلبی با ۱۳۰ مورد، تنفسی با ۸۵ مورد و مسمومیت با ۷۷مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

او با اشاره به تماس‌های دریافتی اورژانس ۱۱۵ در آبان ماه، افزود: در این مدت، تلفن‌های اورژانس ۱۱۵ تعداد ۹۷۳۳ بار به صدا درآمد.