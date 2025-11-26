رئیس سازمان اورژانس بابل از ثبت ۷۴۶ مأموریت مرتبط با تصادفات در آبان ماه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر ابوالقاسم لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل از انجام ۳۴۷۱ مأموریت توسط نیرو‌های اورژانس در آبان ماه امسال خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۳۵۳ مأموریت در مناطق شهری، ۲۱۰۵مأموریت در محور‌های جاده‌ای و ۱۳ مأموریت بین مراکز درمانی صورت گرفته است.

او با اشاره به انتقال بیماران و مصدومان، افزود: «در مجموع ۱۵۸۹ نفر به مراکز درمانی شهرستان بابل منتقل شدند که از این میان، ۵۵۳ماموریت شهری و ۱۰۳۶ماموریت جاده‌ای بوده است.»

لعلی درباره میانگین زمان رسیدن نیرو‌های اورژانس بر بالین بیماران، گفت: «در مأموریت‌های شهری این زمان به‌طور میانگین ۸ دقیقه و در مأموریت‌های جاده‌ای ۱۳ دقیقه بوده است.»

رئیس سازمان اورژانس بابل همچنین از ثبت ۷۴۶ مأموریت مرتبط با تصادفات در این ماه خبر داد و افزود: «۲۲۸ مورد از این مأموریت‌ها در مناطق شهری و ۵۱۸ مورد در محور‌های جاده‌ای انجام شده است.»

دکتر لعلی گفت: پس از مأموریت‌های تصادفی که بیشترین فراوانی را داشته‌اند، مأموریت‌های قلبی با ۱۳۰ مورد، تنفسی با ۸۵ مورد و مسمومیت با ۷۷مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

او با اشاره به تماس‌های دریافتی اورژانس ۱۱۵ در آبان ماه، افزود: در این مدت، تلفن‌های اورژانس ۱۱۵ تعداد ۹۷۳۳ بار به صدا درآمد.

برچسب ها: حوادث رانندگی ، اورژانس بابل
خبرهای مرتبط
کاهش ۱۷ درصدی مرگ‌های حوادث رانندگی در مازندران
حذف نقاط پرتصادف جاده های مازندران، فوتی‌های حوادث رانندگی را کاهش داد
تصادف زنجیره‌ای در آمل، ۱۱ نفر مصدوم شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال
مازندران بارانی می‌شود
تساوی نساجی و ملوان در شهرآورد شمالی لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور
مرگ ۶۷ نفر بر اثر حوادث کار در مازندران
ثبت هوشمند تخلفات اضافه تناژ ناوگان باری؛ ۱۲۷ هزار تخلف در مازندران شناسایی شد
تولید ۲۴ هزار تنی شلکوک در فریدونکنار؛ جهشی در تامین امنیت غذایی
کشت ۱۴۹۱ هکتار کلزا در شهرستان میاندورود
آخرین اخبار
ثبت هوشمند تخلفات اضافه تناژ ناوگان باری؛ ۱۲۷ هزار تخلف در مازندران شناسایی شد
کشت ۱۴۹۱ هکتار کلزا در شهرستان میاندورود
تساوی نساجی و ملوان در شهرآورد شمالی لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور
تولید ۲۴ هزار تنی شلکوک در فریدونکنار؛ جهشی در تامین امنیت غذایی
مرگ ۶۷ نفر بر اثر حوادث کار در مازندران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال
مازندران بارانی می‌شود
دستور توقف فوری ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز در روستای اجت سوادکوه