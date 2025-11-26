باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
توصیه‌های مردمی به کندی ذهن رضا پهلوی + فیلم

رضا پهلوی اخیرا اعلام کرده است که دچار کندی ذهن شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا پهلوی اخیرا اعلام کرده است که دچار کندی ذهن شده است. در همین رابطه برخی از جوانان کشورمان توصیه‌هایی را به او کرده اند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

