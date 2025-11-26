صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو در غرب آفریقا شنیده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری فرانس پرس گزارش داد که صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در پایتخت کشور گینه بیسائو در غرب آفریقا شنیده شده است. این رسانه اعلام کرد که هنوز مشخص نیست که آیا تیراندازی در نزدیکی خود کاخ بوده یا در محله‌ای نزدیک به آن.

 رویترز نیز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که تیراندازی در نزدیکی دفتر مرکزی کمیسیون ملی انتخابات در پایتخت گینه بیسائو رخ داده است. این دو ساختمان در فاصله حدود یک کیلومتری از یکدیگر در منطقه اداری شهر واقع شده‌اند.

کمیسیون انتخابات در حال حاضر در حال شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ۲۳ نوامبر است. انتظار می‌رود اولین نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ نوامبر اعلام شود. این انتخابات شامل ۱۲ نامزد، از جمله رئیس جمهور فعلی، عمرو سیسوکو امبالو بود.

پیش از این، فرناندو دیاس دا کوستا، نامزد مخالفان پیروزی خود را در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود.

آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
