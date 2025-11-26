مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: بعد از کنار گذاشتن عاملان فروش مشکل نهاده حل نشده، اما وزارت جهاد قول همکاری داده است.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در یک برنامه تلویزیونی گفت: مقدار محدودی نهاده ای که در بستر بازارگاه عرضه می شد، به یک تعداد افراد و مشتریان خاص و با یک نرخ مشخص بالاتر از قیمت مصوب عرضه می شد.

وی با بیان اینکه در سامانه بازارگاه فساد و رانت ایجاد شده است، افزود: نهاده دامی در سامانه بازارگاه بدلیل فساد و رانت ۲ نرخی عرضه می شد به طوریکه یک نرخ در بستر بازارگاه واریز می شد و مبلغی پشت فاکتور از طریق حسابی که عامل توزیع در بازارگاه بصورت تلفنی معرفی می کرد، از آن طریق واریز می شد که این امر مورد اعتراض تشکل ها بوده است.

اسداله نژاد ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به این جمع بندی رسید که عاملان توزیع را حذف کند و این امر به پشتیبانی امور دام واگذار کند، اما با این وجود شاهد کاهش روز افزون توزیع نهاده در سامانه بازارگاه هستیم چراکه دستورالعمل های مربوطه تهیه نشده است براساس گفته معاون وزیر جهاد از فردا توزیع نهاده در سامانه بازارگاه عملیاتی خواهد شد.

نهاده به میزان کافی در بنادر موجود است

در ادامه محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه واردکنندگان خوراک دام و طیور با اشاره به پیگیری تداوم مشکلات تامین و توزیع نهاده های دامی گفت: چند عامل همچون کاهش منابع ارزی، عدم صدور به موقع مجوزها، افزایش مصارف ناشی از خشکسالی منجر به بروز مشکلات تامین نهاده ها شده است.

به گفته وی، چند عامل سیاستی دیگر در وزارت جهاد که همیشه به آن منتقد هستم و طبق آخرین صحبت ها با وزارت جهاد به این نتیجه رسیدند که اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی مشکلات را به درستی بیان کرده بود.

کلامی ادامه داد: استفاده از همه ظرفیت ها باید در کشور اتفاق بیفتد تا یک یا چند بنگاه دارای صریب انحصار و سهم بالا نشوند و باید در پرداخت ارز دقت کنیم تا تبعیض در روند پرداخت نداشته باشیم.

دبیر اتحادیه واردکنندکان نهاده های دامی گفت: وزارت جهاد به این نتیجه رسیده که با دست فرمانی باید کار را اداره کند و نوید خوبی که به دامدار و مرغدار می دهم که اتفاقات قبل را کنار بگذارند و اکنون نهاده به میزان کافی در بنادر داریم و تنها نیاز است چند مشکل را برطرف کنند تا با ترخیص آن نهاده به مرغدار و دامدار برسد.