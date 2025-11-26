باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ شروع این عملیات، که از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی و در قالب مناقصه عمومی اجرا می‌شود، استان را وارد مرحله‌ای تازه از فعالیت‌های انرژی کرده است. لرزه‌نگاری در صنعت نفت تنها یک بررسی آزمایشی نیست؛ بلکه مبنای اصلی تصمیم‌سازی برای توسعه میادین و سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی به شمار می‌رود. به همین دلیل آغاز این پروژه در چهار میدان‌ یادشده، پیام روشنی درباره ظرفیت بالای این مناطق برای تولید و توسعه آینده دارد.

پروژه‌های لرزه‌نگاری معمولاً به‌طور مستقیم و غیرمستقیم صدها فرصت شغلی ایجاد می‌کنند. اجرای عملیات در بویراحمد نیز با حضور گروه‌های متخصص ژئوفیزیک، نیروهای فنی، پشتیبانی، حمل‌ونقل، خدمات و تیم‌های حرفه‌ای لرزه‌نگاری همراه است. ورود این حجم از نیرو و تجهیزات، جریان مالی چشمگیری را در سطح شهرستان فعال خواهد کرد.

در چنین پروژه‌هایی بخش بزرگی از هزینه‌ها به خدمات اختصاص می‌یابد؛ از اقامت و تغذیه تا اجاره ماشین‌آلات و همکاری با نیروهای بومی. تجربه استان‌های نفت‌خیز نشان می‌دهد که تنها فاز اجرایی این نوع طرح‌ها می‌تواند چندین ماه بازار کار محلی را رونق بدهد.

آغاز عملیات لرزه‌نگاری در بویراحمد نشانه‌ای از ورود این منطقه به چرخه تصمیم‌سازی‌های کلان نفتی است. هر منطقه‌ای که وارد فاز لرزه‌نگاری می‌شود، یک گام به تبدیل شدن به میدان فعال نفتی نزدیک‌تر می‌گردد؛ مسئله‌ای که می‌تواند صنایع جانبی گسترده‌ای را فعال کند؛ از پیمانکاری و حمل‌ونقل صنعتی تا خدمات فنی، پروژه‌های عمرانی و مشاغل خرد مرتبط با حضور شرکت‌های نفتی.

این روند می‌تواند ساختار اقتصادی استان را در سال‌های آینده دگرگون کند؛ به‌ویژه در استانی که صنایع بزرگ محدود است و توسعه نفتی می‌تواند نقش پیشران را ایفا کند.

استان در مسیر حضور پررنگ‌تر در نقشه انرژی کشور

اگر نتایج لرزه‌نگاری ظرفیت‌های زمین‌شناسی این میادین را تأیید کند، بویراحمد می‌تواند در آینده در اولویت پروژه‌های تولید نفت قرار گیرد. این موضوع به معنای ورود بیشتر شرکت ملی نفت، جذب بودجه‌های کلان و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مخابرات و خدمات عمومی در منطقه است.

از نگاه کارشناسان، اجرای پروژه‌ای با این حجم، علاوه بر آثار فنی، نوعی اعتبار اقتصادی برای استان ایجاد می‌کند و پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران می‌فرستد: بویراحمد توان جذب پروژه‌های بزرگ را دارد.

در کنار فرصت‌ها، انتظارات مردم نیز افزایش می‌یابد. ساکنان منطقه انتظار دارند سهم بیشتری از اشتغال، خدمات و مزایای توسعه‌ای به آن‌ها برسد. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت‌های نفتی ایجاب می‌کند که در مراحل اجرا به محیط‌زیست، معیشت مردم و حقوق کارگران توجه ویژه داشته باشند.