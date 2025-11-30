باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه واردکنندگان خوراک دام و طیور با اشاره به پیگیری تداوم مشکلات تامین و توزیع نهاده های دامی گفت: چند عامل همچون کاهش منابع ارزی، عدم صدور به موقع مجوزها، افزایش مصارف ناشی از خشکسالی منجر به بروز مشکلات تامین نهاده ها شده است.

به گفته وی، چند عامل سیاستی دیگر در وزارت جهاد که همیشه به آن منتقد هستم و طبق آخرین صحبت ها با وزارت جهاد به این نتیجه رسیدند که اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی مشکلات را به درستی بیان کرده بود.

کلامی ادامه داد: استفاده از همه ظرفیت ها باید در کشور اتفاق بیفتد تا یک یا چند بنگاه دارای صریب انحصار و سهم بالا نشوند و باید در پرداخت ارز دقت کنیم تا تبعیض در روند پرداخت نداشته باشیم.

دبیر اتحادیه واردکنندکان نهاده های دامی گفت: وزارت جهاد به این نتیجه رسیده که با دست فرمانی باید کار را اداره کند و نوید خوبی که به دامدار و مرغدار می دهم که اتفاقات قبل را کنار بگذارند و اکنون نهاده به میزان کافی در بنادر داریم و تنها نیاز است چند مشکل را برطرف کنند تا با ترخیص آن نهاده به مرغدار و دامدار برسد.