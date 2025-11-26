طرح صلح اوکراین پس از اعتراضات اروپا از ۲۸ به ۱۹ ماده کاهش یافت و محدودیت ارتش اوکراین حذف شد اما تکلیف واگذاری اراضی هنوز نامشخص است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که اقدامات دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ چهار ساله اوکراین افزایش پیدا کرده، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه خود را به مسکو می‌فرستد و انتظار می‌رود «دنیل دریسکول» وزیر ارتش آمریکا در روز‌های آینده با مقامات اوکراینی دیدار کند.

در همین میان، گفته شده طرح صلح ۲۸ ماده‌ای بنا به خواسته رهبران اروپایی اصلاح شده است.

طرح اولیه شامل واگذاری کامل منطقه دونباس توسط اوکراین، کاهش قدرت نظامی و کنار گذاشتن کامل هرگونه برنامه برای پیوستن به ناتو بود. این طرح با واکنش شدید اوکراین و اتحادیه اروپا رو‌به‌رو شد و منتقدان گفتند که این توافق به منزله پاداشی برای مسکو خواهد بود. همچنین در این طرح پیشنهاد شده بود که مسکو در قانون خود سیاست عدم حمله به اروپا را بگنجاند، غیرنظامیان و اسرای جنگی هر دو طرف مبادله شوند، به طرف‌های درگیر عفو عمومی اعطا شود و اوکراین با پرداخت هزینه، تضمین‌های امنیتی از آمریکا دریافت کند.

بند ۲۱ جنجال‌برانگیزترین قسمت این طرح بود. این بخش که درباره امتیازات ارضی بحث می‌کرد، پیشنهاد می‌کرد که مناطق حاصلخیز لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین به علاوه خرسون و زاپوریژیا به روسیه واگذار شود. بخش مهم دیگری در این طرح، اوکراین را به داشتن ۶۰۰ هزار پرسنل نظامی محدود کرده و کی‌یف را ملزم می‌کرد که در قانون اساسی خود قید کند که به ناتو نخواهد پیوست.

در نهایت، پس از دو روز مذاکره بین مقامات آمریکایی و اوکراینی در ژنو که روز یکشنبه به پایان رسید، یک طرح صلح ۱۹ ماده‌ای جدید ارائه شد. آندری یرماک، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی و رستم عمروف، مقام امنیتی اوکراینی رهبری تیم مذاکره کننده اوکراین را بر عهده داشتند. تیم مذاکره‌کننده آمریکایی نیز شامل مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، دریسکول، وزیر ارتش، کوشنر، داماد ترامپ و ویتکاف، فرستاده کاخ سفید بود.

سرگی کیسلیتسیا، معاون اول وزیر امور خارجه اوکراین که در مذاکرات ژنو حضور داشت، گفت که «چیز‌های بسیار کمی از نسخه اصلی باقی مانده است».

این مقام رسمی گفت که به نظر می‌رسد آمریکا مایل به حذف محدودیت ۶۰۰ هزار نفری ارتش اوکراین است. او تصریح کرد «آن‌ها موافقت کردند که تعداد ارتش اوکراین در توافق جدید دیگر روی میز نباشد.»

به طور جداگانه، یک مقام کاخ سفید که نامش فاش نشده، گفت که تغییراتی نیز در محدودیت‌های توافق صلح قبلی بر نیرو‌های ناتو مستقر در اوکراین اعمال شده است. متحدان اروپایی همچنین می‌گویند که اوکراین باید در پیوستن به ناتو آزادی عمل داشته باشد. با این حال هنوز جزئیات طرح جدید درباره واگذاری سرزمین‌ها فاش نشده است.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا روز یکشنبه در بیانیه‌ای در حاشیه اجلاس گروه بیست در آفریقای جنوبی، هشدار داد که طرح قبلی اوکراین را آسیب‌پذیر خواهد کرد و اینکه اتحادیه اروپا از امتیازات ارضی اجباری حمایت نمی‌کند.

زلنسکی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس ویدیویی با حضور گروهی متشکل از ۳۰ کشور حامی اوکراین، گفت که کی‌یف آماده است تا با «چارچوب» جدید «پیش برود»، اگرچه هنوز باید به «نکات حساس» بپردازد.

از طرفی دیگر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه در اظهار نظری درباره این طرح گفت که مسکو آن را ندیده است، اما هشدار داد که این طرح باید «روح و متن» مذاکرات بین ترامپ و پوتین در آلاسکا را منعکس کند و افزود که اگر عبارات کلیدی حذف شوند، «وضعیت اساساً متفاوتی (برای روسیه) خواهد بود».

منبع: الجزیره