مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از امشب در نوار شمالی و از پنجشنبه در شمال شرق کشور دما به‌طور نسبی کاهش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال غرب و غرب، افزایش ابر، بارش پراکنده و خفیف، گاهی همراه با وزش باد رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: فردا (پنجشنبه) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی شاهد افزایش ابر، بارش پراکنده و خفیف، گاهی همراه با وزش باد خواهیم بود.

او بیان کرد: طی پنج روز آینده تداوم انباشت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می شود.جمعه و شنبه در سواحل دریای خزر و یکشنبه در شمال غرب بارش خفیف پیش بینی می شود.

وی افزود: از امشب در نوار شمالی و از پنجشنبه در شمال شرق کشور دما به‌طور نسبی کاهش می یابد.بعد از ظهر چهارشنبه تا جمعه دریای خزر و جمعه و شنبه خلیج فارس مواج است.

