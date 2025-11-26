باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سومین و آخرین روز اعتصاب سراسری در بلژیک در روز چهارشنبه، اکثر پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل را زمین‌گیر کرد و حمل و نقل عمومی را مختل کرد.

این اعتصاب که توسط اتحادیه‌های اصلی کشور سازماندهی شده بود، جدیدترین مورد از سلسله اعتراضات علیه دولت ائتلافی به رهبری نخست وزیر بارت دی ویور است. اعتصاب کنندگان با اصلاحات پیشنهادی دولت در زمینه حقوق بازنشستگی و بازار کار مخالفند.

فرودگاه بروکسل تمام پرواز‌های خروجی و همچنین ۱۱۰ پرواز از ۲۰۳ پرواز ورودی برنامه‌ریزی شده خود را لغو کرد.

فرودگاه شارلروآ، دیگر فرودگاه اصلی بلژیک در وب‌سایت خود اعلام کرد که به دلیل کمبود کارکنان انتظار اختلال قابل توجهی را دارد و قادر به تضمین فرود و برخاستن برنامه‌ریزی شده نخواهد بود.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که انتظار می‌رود آخرین روز اعتصاب، مختل‌کننده‌ترین روز باشد و مدارس، حمل و نقل عمومی و بخش خصوصی نیز تحت تأثیر قرار گیرند.

اعتراضی برای بعدازظهر چهارشنبه در بروکسل برنامه‌ریزی شده است. تظاهرات مشابهی در ماه اکتبر حدود ۸۰۰۰۰ شرکت‌کننده داشت. اتحادیه سوسیالیستی ABVV-FGTB در وب‌سایت خود نوشت: «پیام بودجه از سوی دولت خشن است: کار طولانی‌تر و سخت‌تر برای امنیت کمتر در مورد حقوق بازنشستگی، سلامت و قدرت خرید.»

گرت ترویِنز، رئیس اتحادیه لیبرال ACLVB به شبکه تلویزیونی عمومی بلژیک VRT گفت که از مشورت نکردن اتحادیه‌ها با دولت ملی متاسف است.

ترویِنز گفت: «توافق‌ها در خیابان‌ها و در صفوف اعتصاب انجام نمی‌شوند؛ این اتفاق در میز مذاکره می‌افتد، اما باید به شما فرصت داده شود.»

اگرچه دولت روز دوشنبه پس از ماه‌ها مذاکرات پرتنش در مورد بودجه سال آینده به توافق رسید، اما این امر مانع اعتصاب نشد.

دولت قصد دارد مالیات جدیدی بر بانک‌ها و افزایش مالیات بر بلیط هواپیما و گاز طبیعی اعمال کند. این طرح همراه با کاهش هزینه‌ها، باید کسری بودجه دولت را تا سال ۲۰۲۹ به میزان ۹.۲ میلیارد یورو (۱۰.۶ میلیارد دلار) کاهش دهد.

طبق اعلام بانک مرکزی، کسری بودجه ششمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو قرار است امسال به ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و بدهی آن به ۱۰۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد - که بسیار بالاتر از حداکثر میزان توافق شده تحت قوانین بودجه اتحادیه اروپا است.

منبع: رویترز