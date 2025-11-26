وزارت خارجه بلاروس رسما آمادگی خود را برای برگزاری مذاکرات صلح اوکراین اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بلاروس پیشنهاد میزبانی مذاکرات صلح اوکراین را ارائه کرد و وزارت امور خارجه این کشور به نقل از الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور آن، گفت که این جنگ «نیازمند راه‌حل‌های پیچیده» است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، به نقل از لوکاشنکو نوشت: «مینسک آماده است تا دوباره میزبان مذاکرات صلح اوکراین باشد. امیدواریم همه چیز خوب پیش برود، اگر ایالات متحده با احتیاط عمل کند».

ساعاتی پیش، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور بلاروس در قرقیزستان دیدار کرد و دو طرف در مورد مداخله دیپلماتیک آمریکا در جنگ اوکراین گفت‌و‌گو کردند. رسانه‌های بلاروس گزارش دادند که در جریان این دیدار، لوکاشنکو بار دیگر آمادگی خود را برای تسهیل مذاکرات اعلام کرد و گفت مینسک همچنان به عنوان محل برگزاری گفت‌و‌گو‌ها در دسترس است.

بلاروس در اوایل سال ۲۰۲۲ میزبان دور اول مذاکرات روسیه و اوکراین بود، اگرچه مذاکرات بعداً به ترکیه منتقل شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بلاروس ، مذاکرات صلح ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
ناتو: روسیه حتی با توافق صلح همچنان یک تهدید بلندمدت باقی خواهد ماند
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
آخرین اخبار
اعتصاب سراسری در بلژیک فعالیت مدارس، پرواز‌ها و حمل و نقل عمومی را مختل کرد
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق