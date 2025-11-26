وزارت خارجه بلاروس رسما آمادگی خود را برای برگزاری مذاکرات صلح اوکراین اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بلاروس پیشنهاد میزبانی مذاکرات صلح اوکراین را ارائه کرد و وزارت امور خارجه این کشور به نقل از الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور آن، گفت که این جنگ «نیازمند راه‌حل‌های پیچیده» است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، به نقل از لوکاشنکو نوشت: «مینسک آماده است تا دوباره میزبان مذاکرات صلح اوکراین باشد. امیدواریم همه چیز خوب پیش برود، اگر ایالات متحده با احتیاط عمل کند».

ساعاتی پیش، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور بلاروس در قرقیزستان دیدار کرد و دو طرف در مورد مداخله دیپلماتیک آمریکا در جنگ اوکراین گفت‌و‌گو کردند. رسانه‌های بلاروس گزارش دادند که در جریان این دیدار، لوکاشنکو بار دیگر آمادگی خود را برای تسهیل مذاکرات اعلام کرد و گفت مینسک همچنان به عنوان محل برگزاری گفت‌و‌گو‌ها در دسترس است.

بلاروس در اوایل سال ۲۰۲۲ میزبان دور اول مذاکرات روسیه و اوکراین بود، اگرچه مذاکرات بعداً به ترکیه منتقل شد.

منبع: الجزیره