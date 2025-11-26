مراسم افتتاحیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر امروز چهارشنبه پنجم آذر ماه در مجموعه هنرشهر آفتاب شیراز آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم افتتاحیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر امروز چهارشنبه پنجم آذر ماه با پخش سرود ملی و قرائت آیاتی چند از کلامالله مجید در مجموعه هنرشهر آفتاب شیراز آغاز به کار کرد.
سپس روحالله حسینی دبیر جشنواره روی صحنه آمد و بیان کرد: متن کوتاهی را آماده کردهام که همان را میخوانم قبل از قرائت متن میخواستم آغاز هفته بسیج را تبریک بگویم و از شما دوستان تشکر کنم که در این عصر پاییزی به آیین گشایش جشنواره تشریف آوردید از همه دوستان و همکارانم در بخشهای مختلف به ویژه استانداری فارس و استاندار تشکر میکنم.
حسینی: جهان امروز نیازمند روایتهایی ساده و شاعرانه است
دبیر جشنواره در ادامه مراسم افتتاحیه گفت: سینمای شاعرانه ادا، مد، تفنن و هیجان و هوسی زودگذر نیست بازی با مفاهیم و کلمات هم نیست سینمای شاعرانه انتخابی بنیادین برای دیدن و فهمیدن است راهی برای مقاومت در برابر سرعت و مصرفگرایی است. مقاومت در برابر هیاهو و تظاهر و تفاخر است، دعوتی است برای بازگشت به حس، زندگی، طبیعت و سادگی است. البته سادهنگر و سطحی نیست تاملی عمیق در باب زندگی است جایی است که در شهری مثل شیراز معنا پیدا میکند شهری که صدها سال با شاعرانش به ما یاد میدهد که چگونه جهان را ببینیم و تفکر کنیم.
او ادامه داد: در این جشنواره بیش از پنجاه فیلم از زبانهای و فرهنگهای گوناگون خواهیم دید در این آثار تصویر و صدا در هم میآمیزند تا یک زیستجهان رابه ما نشان دهند هر مکث و سکوت میتواند به اندازه یک دیالوگ و یک مصرع معنا خلق کنند. تلاش میکنیم چنین فیلمهایی دیده شوند فیلمهایی که ادعایی در تکنیک ندارند، اما میتوانند تاثیری ماندگار بر ذهن مخاطب بگذارند و این برنامهای بلندمدت است امیدوارم جشنواره به میعادگاهی تبدیل شود که انسانها یکدیگر را بیابند و بفهمیم هنوز میتوان به آرامی نگاه کرد و فهمید. جهان امروز نیازمند روایتهایی ساده و شاعرانه است. جهانی خسته از سرعت و خشونت میتواند با روایتهایی کم ادعا کمی آرام بگیرد جشنواره تنها پاسداشت سینما نیست بلکه همزمان فرصتی برای نکوداشت شعر است دعوتی برای دیدن جهان با چشمان تازه.
حسینی گفت: امیدوارم روزهای پیش رو برای همه ما نه فقط تجربهای حرفهای بلکه تجربهای انسانی باشد تا به قول سپهری زندگی سوت قطار است که در خواب پلی میپیچد.
او خطاب به مهمانان خارجی گفت: به ایران خوش آمدید به شهر حافظ و سعدی و ملا صدرا، دیار شعر و ادب.
حسینی در پایان متن پیام محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور را که درباره جشنواره جهانی نوشته شده بود، خواند.
این مراسم به صورت همزمان به زبان انگلیسی هم برای مهمانان خارجی ترجمه شد.