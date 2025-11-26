باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، با اشاره به تشدید آلودگی هوا در شهرهای مختلف استان تهران در هفته جاری گفت: ما در جهت مدیریت این وضعیت هوای تهران، هر روز جلسات کارگروه اضطرار آلودگی هوا را در استانداری تهران با حضور دستگاههای ذیربط برگزار کردیم. تصمیماتی هم در این زمینه اتخاذ شد. البته تصمیمات کارگروه اضطرار صرفا در ارتباط با مدیریت کوتاهمدت و کاهش مخاطرات مربوط به سلامت شهروندان و مردم استان تهران است.
وی افزود: تصمیماتی لحاظ کردیم که شامل غیر حضوری شدن مدارس، تعطیلی پیشدبستانیها و همینطور غیرحضوری شدن دانشگاهها در دو روز سهشنبه و چهارشنبه بود. برای ادارات و وزارتخانهها نیز بنابر تشخیص بالاترین مقام مسئول دستگاهها، چه در سطح استانی و چه در سطح ملی، امکان دورکاری را فراهم کردیم که بتوانیم در این ایام با مشارکت مردم و تصمیاتی که گرفته شده از لحاظ سلامتی مردم در نسبت با مخاطرات کاهش پیدا کند.
معتمدیان افزود: همچنین مراکز بهداشتی و کارشناسان ما در حوزه بهداشت و درمان، توصیههایی را که لازم بوده، از طریق رسانههای عمومی و شبکهها با مردم در میان گذاشتند. توصیه ما به مردم این است که مراقبت کنند. افراد سالمند ما مراقبت کنند و در این ایام رفت و آمد داخل شهر نداشته باشند. کودکان نیز که جزو گروههای حساس و پرمخاطره هستند در معابر عمومی تردد نداشته باشند. جایی هم که ضرورت پیدا میکند حتما موارد بهداشتی رعایت شود مانند استفاده از ماسک که مورد تاکید کارشناسان حوزه بهداشت و درمان است.
استاندار تهران تاکید کرد: در این ایام توصیه ما این است که مردم به غیر از ضروریات سفرهای خود را کاهش دهند. ۵۹ درصد از آلودگیهای در سطح استان تهران مربوط به عوامل محرک است که شامل انواع خودروها اعم از سواری، تاکسی، مینیبوس، اتوبوس و کامیون میشود. اینها جزو آلایندههایی هستند که بیشترین تاثیر را در آلودگی هوای تهران دارند. ۴۱ درصد نیز مربوط به سهم عوامل ثابتی است که در آلودگی شهر تهران و استان اثرگذار هستند.
معتمدیان همچنین خبر داد: در این راستا به جهت این که مدیریت میان مدت و بلندمدت داشته باشیم، طرحهای خوبی را در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مطرح کردیم. یکی از ویژگیهای دولت چهاردهم این است که در حوزه محیط زیست هم ورود جدی داشته است. هم در سطح استان جلسات را به صورت مستمر برگزار میکنیم و هم در سطح ملی جلسات با حضور معاون محترم اجرایی رییس جمهور و اعضای محترم کارگروه برگزار میشود.
وی با تاکید بر این که سهم موتور سیکلتها از کل میزان آلودگی آلایندههای محرک در تهران به ۱۴ درصد رسیده، گفت: ما در بحث ساماندهی موتورسیکلتها یک طرح را آماده کردیم و هماهنگیهای لازم انجام گرفته و به زودی ابتدا به صورت پایلوت در شهر تهران مورد اجرا قرار میگیرد. امیدواریم که پس از رفع نقائص و مشکلات و نقاط ضعف این طرح را در سطح گستردهتر در استان تهران اجرایی کنیم.
اجرای برنامه توسعه ریلباسها در استان تهران با حمایت رییسجمهور
استاندار تهران همچنین گفت: در بحث حمل و نقل عمومی نیز با توجه به این که در استان تهران و شهرستانهای اقماری از محورهای مختلف حدود یک و نیم میلیون خودرو، روزانه، به تهران سفر دارند و بیش از سه و نیم میلیون نفر حداقل جمعیتی است که وارد تهران میشوند، برنامههایی تدوین شده. با دستوراتی که آقای رییس جمهور به ویژه در سفری که اسفندماه به شهرستانهای غربی و شرقی استان داشتند، بحث استفاده از ریلباسها به عنوان یکی از سیاستهای ما در استان تهران در پیگیری میشود که مورد حمایت ریاست محترم جمهور نیز قرار گرفته و وزارت راه، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه نیز به این موضوع ورود پیدا کردند. انشالله بتوانیم از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
معتمدیان ادامه داد: بنابر طرح ما درباره ریلباسها، هم شامل ریل باسهایی که از رده خارج شدهاند، اینها تعمیر و نوسازی و وارد شبکه میشوند. همچنین هم ریل باسهای جدید خریداری و وارد میشوند که سهم حمل و نقل را از ۷۴ درصدی که مربوط به خودروهای سواری است کمتر و بخشی را به شبکههای حملونقل ریلی عمومی منتقل کنیم.
وی در پایان گفت: بخش سوم هم دراینباره تکمیل زیرساختهایی است که ظرفیت حمل و نقل عمومی را افزایش دهیم. براساس مطالعاتی که شرکت راه آهن انجام داده امکان جابهجایی تا ۱۶۰ میلیون نفر مسافر را از طریق شهرهای اقماری و راهآهن حومهای داریم که امیدوار هستیم با برنامهریزی که انجام گرفته بتوانیم به این هدف غایی برسیم.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت