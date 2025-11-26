باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارک روته، دبیرکل ناتو روز چهارشنبه هشدار داد که روسیه صرف نظر از هرگونه توافق صلحی که برای پایان دادن به جنگ در اوکراین حاصل شود، همچنان یک تهدید بلندمدت برای اروپا خواهد بود.

روته در مصاحبه‌ای با روزنامه ال پایس در بروکسل گفت که حتی اگر کی یف و مسکو به توافق برسند، «روسیه برای مدت طولانی یک تهدید بلندمدت باقی خواهد ماند.» او در مصاحبه‌ای مفصل گفت که اسپانیا در نهایت باید هزینه‌های دفاعی را بسیار فراتر از تخمین‌های فعلی دولت افزایش دهد.

در حالی که مادرید مدعی است که می‌تواند با سرمایه‌گذاری ۲.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، الزامات ناتو را برآورده کند، روته گفت: «اسپانیا به زودی خواهد دید که باید ۳.۴ تا ۳.۶ درصد نیز هزینه کند.» او افزود که معیار ۲ درصد قبلی صرفاً یک «تخمین تقریبی» بوده است.

روته از دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده که رویکردش در مورد هزینه‌های دفاعی و امنیتی را ستود، حمایت قاطع کرد و تاکید کرد که رئیس جمهور آمریکا در ترغیب متحدان برای تقویت قابلیت‌های نظامی خود نقش محوری داشته است.

او گفت: «بله، من این مرد را دوست دارم. او دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که ما از او می‌خواهیم.» او ترامپ را به خاطر تلاش‌هایش برای شکستن بن‌بست دیپلماتیک بر سر اوکراین تحسین کرد.

اگرچه او اذعان کرد که طرح صلح فعلی «شامل عناصر محکم و عناصر دیگری است که نیاز به کار بیشتری دارند»، اما آن را به عنوان پایه‌ای معتبر برای مذاکرات بیشتر توصیف کرد.

روته گفت: «من کاملاً با دیدگاه ترامپ موافقم: این قتل عام باید متوقف شود.» و افزود که روسیه متحمل خسارات سنگینی - «حدود ۲۰ هزار سرباز در هر ماه» - می‌شود، در حالی که قلمرو کمی را به دست می‌آورد.

روته در مورد آینده اوکراین در ناتو تأکید کرد که مسکو در این مورد حرفی برای گفتن ندارد.

او گفت: «روسیه نه حق رأی دارد و نه حق وتو در مورد اینکه چه کسی می‌تواند عضو ناتو شود.» او افزود که عضویت در ناتو همچنان نیازمند اتفاق نظر متحدان است. او استدلال کرد که تا زمانی که این امر امکان‌پذیر نباشد، اوکراین به «تضمین‌های امنیتی قوی» نیاز خواهد داشت.

روته همچنین این ایده را که کشور‌هایی که از خط مقدم دور هستند، کمتر احساس تهدید می‌کنند، رد کرد. او با اشاره به سرعت موشک‌های پیشرفته روسی هشدار داد: «بین ویلنیوس و والنسیا پنج دقیقه فاصله است. همه ما در جبهه شرقی هستیم.»

منبع: آناتولی