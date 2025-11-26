باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش رادیو فرانسه، گروهی از افسران ارتش روز چهارشنبه پس از شنیده شدن صدای تیراندازی در مکانهای کلیدی پایتخت اعلام کردند که قدرت را در گینه بیسائو که مستعد کودتاست، به دست گرفتهاند.
افسران ارتش گفتند که «فرماندهی عالی نظامی برای احیای نظم» را تشکیل دادهاند و تا اطلاع ثانوی مسئولیت این کشور غرب آفریقا را بر عهده خواهند داشت.
این اقدام یک روز قبل از اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه بین اومارو سیسوکو امبالو، رئیس جمهور فعلی و فرناندو دیاس، رقیب اصلی توسط کمیسیون انتخابات انجام شد. هر دو طرف در دور اول روز یکشنبه ادعای پیروزی کردهاند.
شاهدان عینی گفتند که صدای تیراندازی روز چهارشنبه در نزدیکی دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات، کاخ ریاست جمهوری و وزارت کشور شنیده شد. یک خبرنگار رویترز گفت که این تیراندازی حدود یک ساعت ادامه داشت، اما به نظر میرسد تا ساعت ۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ متوقف شده است.
منبع: رویترز