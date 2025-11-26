دادستان عمومی و انقلاب دورود گفت: یکی از پیمانکاران شهرداری دورود که گزینه شهرداری هم بود به اتهام رشوه دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مسلم الماسی، دادستان عمومی و انقلاب دورود گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی و اداری در شهرداری دورود، یکی از پیمانکاران این مجموعه که نام وی به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی سمت شهردار نیز مطرح بوده است، با دستور قضایی بازداشت شد.

الماسی با اشاره به سوابق این پرونده افزود:پیش از این، ۴ عضو شورای شهر، ۳ نفر از کارکنان شهرداری و چندین پیمانکار دیگر در ارتباط با همین پرونده و به اتهام ارتشا و پرداخت رشوه دستگیر شده‌اند و تحقیقات همچنان ادامه دارد و دستگاه قضایی با جدیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، روند رسیدگی را دنبال خواهد کرد.

دادستان دورود تأکید کرد: پرونده تخلفات مالی شهرداری دورود مفتوح است و بررسی‌های تخصصی در حال انجام می‌باشد. هدف ما صیانت از حقوق عمومی، مقابله با فساد و ایجاد شفافیت در مدیریت شهری است. هرگونه تخلفی که به اعتماد مردم آسیب بزند، با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.

منبع تسنیم