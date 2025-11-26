قاچاق با کارت سوخت شخصی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u0627\u0642\u0628 \u06a9\u0627\u0631\u062a \u0633\u0648\u062e\u062a \u0634\u062e\u0635\u06cc \u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f\u060c \u0632\u06cc\u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0633\u0648\u0621\u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u0642\u0627\u0686\u0627\u0642 \u0628\u0627 \u06a9\u0627\u0631\u062a \u0633\u0648\u062e\u062a \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0645\u0641\u0642\u0648\u062f\u06cc\u060c \u0635\u0627\u062d\u0628 \u06a9\u0627\u0631\u062a \u0628\u0627\u06cc\u062f \u067e\u0627\u0633\u062e\u06af\u0648\u06cc \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0628\u0627\u0634\u062f!\n