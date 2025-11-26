باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

قاچاق با کارت سوخت شخصی + فیلم

مراقب کارت سوخت شخصی‌تان باشید. اگر با کارت شما قاچاق سوخت انجام شده باشد؛ صاحب کارت باید پاسخگوی قانون باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراقب کارت سوخت شخصی تان باشید، زیرا در صورت سوءاستفاده و قاچاق با کارت سوخت افراد پس از مفقودی، صاحب کارت باید پاسخگوی قانون باشد!

مطالب مرتبط
قاچاق با کارت سوخت شخصی + فیلم
young journalists club

جزئیات تعویق ابطال کارت سوخت خودرو‌های فاقد بیمه + فیلم

قاچاق با کارت سوخت شخصی + فیلم
young journalists club

چالش جدید سوختگیری برای رانندگان خودروهای دیزلی + فیلم

قاچاق با کارت سوخت شخصی + فیلم
young journalists club

گزارشی از نحوه کلاهبرداری عجیب در یک پمپ بنزین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خروج تکه‌های کوکائین از بینی زلنسکی در پخش زنده + فیلم
۵۸۹۶

خروج تکه‌های کوکائین از بینی زلنسکی در پخش زنده + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم
۲۳۷۷

سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
اسرائیل اینترنشنال؛ از تریبون رسمی موساد تا سناریوی مظلوم‌نمایی و فرار از حقیقت! + فیلم
۸۲۲

اسرائیل اینترنشنال؛ از تریبون رسمی موساد تا سناریوی مظلوم‌نمایی و فرار از حقیقت! + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
برای اطفا حریق جنگل الیت بالگردهای هلال احمر چند ساعت پرواز کرد؟ + فیلم
۵۲۷

برای اطفا حریق جنگل الیت بالگردهای هلال احمر چند ساعت پرواز کرد؟ + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
خطاب تند نماینده پارلمان انگلیس: تسلیحات ما ابزار جنایت اسرائیل است؛ فوراً متوقف شود! + فیلم
۵۱۹

خطاب تند نماینده پارلمان انگلیس: تسلیحات ما ابزار جنایت اسرائیل است؛ فوراً متوقف شود! + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.