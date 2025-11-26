پس از افشای مکالمه تلفنی فرستاده ویژه ترامپ با یک مقام ارشد روسی، اعضای کنگره او را خائن خوانده و خواستار اخراج وی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از افشای مکالمه محرمانه «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید با یک مقام ارشد روسی، چندین قانون‌گذار جمهوری‌خواه و دموکرات خواستار برکناری ویتکاف شده و او را «خیانتکار» خواندند.

در این مکالمه که محتوای آن امروز افشا شده، ویتکاف به «یوری اوشاکوف» دستیار ارشد سیاست خارجی روسیه می‌گوید که برای رسیدن به توافق صلح، مسکو باید کنترل برخی مناطق از جمله دونتسک را به دست بگیرد و اینکه احتمال «تبادل سرزمین‌ها» نیز مطرح است. او همچنین در این مکالمه به طرف روسی توصیه کرد که هنگام صحبت با ترامپ، لحن امیدوارکننده داشته باشد و از او «تمجید» کند. این بدان معناست که ویتکاف عملا روسیه را راهنمایی کرده که چگونه می‌تواند ترامپ را متقاعد کند.

در واکنش به این فایل جنجال برانگیز، «دان بیکن» نماینده جمهوری‌خواه ایالت نبراسکا، خواستار اخراج فوری «استیو ویتکاف» شد. این نماینده آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برای کسانی که با حمله روسیه مخالفند و می‌خواهند اوکراین را به عنوان یک کشور مستقل و دموکراتیک ببینند، واضح است که ویتکاف کاملاً از روس‌ها حمایت می‌کند. به او نمی‌توان برای رهبری این مذاکرات اعتماد کرد. آیا یک مأمور حقوق‌بگیر روسی کمتر از او عمل می‌کند؟ او باید اخراج شود.»

در ادامه، برایان فیتزپاتریک، نماینده جمهوری‌خواه ایالت پنسیلوانیا، نوشت که این افشاگری «یک مشکل بزرگ» و «یکی از دلایل زیادی است که نشان می‌دهد این نمایش‌های مسخره و جلسات مخفی باید متوقف شود». او افزود که باید به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا اجازه داده شود «وظیفه خود را به شیوه‌ای منصفانه و بی‌طرفانه انجام دهد».

از سوی دیگر، تد لیو، نماینده دموکرات پا را فراتر گذاشت و ویتکاف را یک «خائن واقعی» خواند و افزود: «قرار است استیو ویتکاف برای ایالات متحده کار کند، نه برای روسیه.»

این مکالمه صوتی مربوط به ۱۴ اکتبر (۲۲ مهرماه) است. طبق متنی که بلومبرگ منتشر کرده، ویتکاف به دستیار سیاست خارجی روسیه گفته است: «حالا من به شما می‌گویم، می‌دانم برای رسیدن به یک توافق صلح چه چیزی لازم است: دونتسک و شاید یک تبادل زمین در جایی دیگر. اما من می‌گویم به جای این‌طور صحبت کردن، بیایید امیدوارانه‌تر صحبت کنیم، زیرا فکر می‌کنم اینجا به توافق خواهیم رسید.»

ویتکاف همچنین به اوشاکوف توصیه‌های راهبردی داد، از جمله اینکه رئیس جمهور روسیه چگونه باید این مسئله را با ترامپ حل کند. او به پوتین توصیه کرده بود که قبل از سفر زلنسکی به کاخ سفید، با ترامپ تماس بگیرد و دو طرف مکالمه داشته باشند.

در طول این مکالمه، اوشاکوف گفت که پوتین به ترامپ تبریک خواهد گفت و او را «یک مرد صلح‌طلب واقعی» خطاب خواهد کرد.

تا کنون ترامپ از ویتکاف دفاع کرده است. او در حالی که سوار هواپیمای ایر فورس وان بود، به خبرنگاران گفت: «این کاری است که یک معامله‌گر انجام می‌دهد. باید بگویی ببین، آنها این را می‌خواهند، باید آنها را به این متقاعد کنی. این شکل بسیار استاندارد مذاکره است.»

منبع: گاردین