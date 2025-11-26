باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با تاکید بر نقش محوری حملونقل ریلی در توسعه گردشگری گفت: برای تبدیل البرز از یک مسیر عبوری گردشگری به مقصدی کامل و پایدار، توسعه شبکه ریلی و ارتقای زیرساختهای مرتبط ضروری است. با افزایش تعداد سفرها، بهبود کیفیت ناوگان و همکاری بخش خصوصی، سفر گردشگران و مردم آسانتر، مقرونبهصرفهتر و استانداردتر خواهد شد.
به گزارش ...، نادر زینالی، بعداز ظهر روز چهارشنبه، پنجم آذرماه با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه مردم سیمای البرز با تاکید بر ضرورت توسعه گردشگری البرز گفت: این استان سالها به عنوان یک مسیر عبوری گردشگری مطرح بوده است، اما اکنون نیازمند برنامهریزی دقیق و ایجاد زیرساختهای کامل هستیم تا البرز به یک مقصد گردشگری پایدار و استاندارد تبدیل شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، حملونقل ریلی را یکی از مهمترین زیرساختها در مسیر تحول گردشگری استان برشمرد و گفت: توسعه این بخش میتواند نقش کلیدی در جذب گردشگر و کاهش هزینههای سفر برای مردم داشته باشد.
زینالی بیان کرد: یکی از مطالبات به حق مردم البرز توسعه شبکه ریلی و افزایش تعداد سفرهاست. در حال حاضر هفتهای دو قطار از کرج به مقصد مشهد حرکت میکند که پاسخگوی نیاز مسافران نیست. با همکاری بخش خصوصی و پیگیریهای مستمر، امیدواریم تعداد سفرهای ریلی افزایش یابد و ظرفیت سفرهای استان به شکل مناسبی ارتقا پیدا کند.
این مسئول با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با فعالان گردشگری استان، گفت: همین امروز جلسهای با انجمن آژانسهای گردشگری استان برگزار شد و محورهای مختلف گردشگری استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با تاکید بر مدیریت هزینههای سفر گردشگران افزود: گاهی ابهاماتی در مسیر ارائه خدمات ایجاد میشود که میتواند هزینههای اضافی بر گردشگران تحمیل کند. ما موظفیم با توسعه زیرساختها و برنامهریزی دقیق، سفر گردشگران را به صورت استاندارد و مقرونبهصرفه مدیریت کنیم.
وی همچنین به ظرفیتهای گردشگری استان البرز اشاره کرد و اظهارکرد: استان البرز با جاذبههای متنوع زیارتی و تفریحی و موقعیت جغرافیایی ویژه، نقش استراتژیک در گردشگری کشور دارد. توسعه حملونقل ریلی، ارتقای ایستگاهها، بهبود ناوگان ریلی و هماهنگی با بخش خصوصی میتواند البرز را به یکی از قطبهای گردشگری ایران تبدیل کند.
این مسئول تصریح کرد: پیگیریهای مستمر مسئولان، جلسات هماهنگی وزارتخانهها و همکاری بخش خصوصی نویدبخش افزایش ظرفیت، ارتقای خدمات و بهبود کیفیت گردشگری استان در آینده نزدیک است. هدف ما این است که البرز نه تنها مسیر عبوری بلکه یک مقصد کامل گردشگری باشد و همه مردم بتوانند از خدمات استاندارد، مقرونبهصرفه و قابل دسترس بهرهمند شوند.
زینالی درباره نقش برنامههای کلان توسعه استان و پیگیری نمایندگان مجلس و مسئولان استانی افزود: هماهنگی میان وزارتخانهها، استانداری و نمایندگان مجلس، زمینهساز تحقق اهداف توسعه گردشگری است. این همکاریهای بین دستگاهی موجب میشود اقدامات عملی و قابل مشاهده برای مردم انجام شود و توسعه گردشگری استان در چارچوب برنامههای ملی و استانی پیش رود.
این مسئول در ادامه به جزئیات فنی توسعه شبکه ریلی اشاره کرد: هماکنون ضعف زیرساختها مهمترین چالش ماست. اگر زیرساختهای ریلی به درستی فراهم شوند، با توجه به جمعیت بیش از چهار میلیون نفری استان البرز و علاقهمندی گسترده مردم به سفر، ظرفیت موجود میتواند پاسخگوی حجم بالای تقاضا باشد. افزایش تعداد قطارها، بهبود کیفیت ناوگان و ارتقای ایستگاهها از اولویتهای ماست.
زینالی درباره اهمیت مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد: ورود بخش خصوصی، با برنامهریزی و هماهنگی مسئولان، نقطه عطفی در رفع ضعفهای زیرساختی است. با همکاری بخش خصوصی، ظرفیتهای ریلی، ایستگاهها و خدمات گردشگری ارتقا مییابد.
وی همچنین به برنامههای تسهیل واردات تجهیزات گردشگری اشاره کرد و افزود: پیگیریهای وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شامل تسهیل واردات تجهیزات و امکانات مورد نیاز گردشگری با بخشودگیهای گمرکی انجام میشود تا زیرساختهای استان تقویت شده و خدمات گردشگری روان، شفاف و قابل دسترس باشد.»
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان گفت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد افزایش ظرفیت، ارتقای خدمات و بهبود کیفیت گردشگری در استان البرز باشیم. هدف نهایی ما این است که البرز به یک مقصد کامل گردشگری تبدیل شود و مردم از خدمات استاندارد، مقرونبهصرفه و دسترسپذیر بهرهمند شوند. ثمرات این اقدامات در عمل توسط مردم لمس خواهد شد و تجربه سفر در استان به شکل مطلوب ارائه خواهد شد.