باشگاه خبرنگاران جوان- ساکنان خیابان رسالت نزدیک به چهار سال با گرد و غبار، ناایمنی تردد و منظر نامطلوب ناشی از توقف طرح جمع‌آوری ریل فرسوده راه‌آهن مواجه بودند؛ ریلی که بیش از هفتاد سال در این محدوده وجود داشت و قرار بود کمتر از یک ساله ساماندهی شود، اما به دلیل مشکلات متعدد ملکی، پروژه بیش از سه سال و نیم معطل ماند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم اعلام کرد بخش عمده این تأخیر ناشی از ادعای مالکیت بر بیش از سی هزار متر مربع از اراضی مسیر بوده است. به گفته او، شهرداری در دو نوبت پیمانکار گرفت، اما هر بار اختلافات ملکی مانع ادامه کار شد.

اکنون شهرداری خبر داده که معارضین فاز نخست، حدفاصل مصلی تا زیرگذر عطاران، برطرف شده و قرارداد اجرای این بخش به طول هزار و صد متر با اعتباری حدود صد میلیارد تومان منعقد شده است. این فاز شامل پیاده‌راه، مسیر دوچرخه، فضای سبز، فضاهای مکث و خدماتی همچون کتابخانه کوچک، سرویس بهداشتی و فضاهای تفریحی خواهد بود. هم‌زمان سواره‌رو و پیاده‌روهای طرفین نیز بهسازی می‌شود و اجرای سنگفرش با کاهش سرعت خودروها، ایمنی عبور و مرور را افزایش خواهد داد.

با این حال، ادامه پروژه از زیرگذر رسالت تا بلوار حکیم و سپس تا فردوسی همچنان با دست‌کم سه معارض ملکی روبه‌روست. مالکان مدعی‌اند این بخش از اراضی متعلق به آنهاست و بررسی اسناد در شهرداری جریان دارد.

عباس حلوایی‌زاده، معاون فنی و عمرانی شهرداری قم، تأکید کرد: در صورت توافق با مالکان، قسمت‌های دوم و سوم نیز تا پایان سال قرارداد خواهند گرفت و کل مسیر در کمتر از یک سال قابل اجراست؛ اما اگر اختلاف‌ها ادامه یابد، زمان پایان این طرح همچنان نامشخص خواهد بود.